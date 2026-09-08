El mandatario sostuvo que defender la independencia brasileña significa velar por su soberanía y su democracia, al tiempo que reivindicó el derecho del país a decidir de manera autónoma de sus recursos naturales, sus relaciones comerciales y su desarrollo económico.

Lula afirmó que Brasil "no es ni será colonia de nadie" en medio de las tensiones políticas y comerciales con EEUU.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , afirmó que el país "no es ni será colonia de nadie" , en un mensaje por el Día de la Independencia marcado por las tensiones políticas y comerciales con EEUU, en el que defendió el derecho de su nación a tomar sus propias decisiones.

"No podemos agachar la cabeza ante potencias extranjeras que quieren convertir nuevamente a Brasil en una colonia. No somos una colonia y no seremos colonia de nadie", afirmó Lula en un discurso divulgado por cadena nacional.

El mandatario sostuvo que defender la independencia brasileña significa velar por su soberanía y su democracia, al tiempo que reivindicó el derecho del país a decidir de manera autónoma de sus recursos naturales, sus relaciones comerciales y su desarrollo económico.

“Un país soberano es aquel capaz de defender su territorio, sus fronteras, su medio ambiente, sus recursos y su población de cualquier interés extranjero”, señaló el candidato a la reelección en las próximas elecciones del 4 de octubre.

En ese sentido, el mandatario precisó que Brasil deberá luchar más que nunca por lo que le “pertenece” al citar las reservas petroleras y la nueva ley de minerales críticos.

El mandatario sostuvo que defender la independencia brasileña significa velar por su soberanía y su democracia.

“Son recursos naturales que, como nuestro petróleo, deben utilizarse para el desarrollo de tecnología de vanguardia y la generación de empleos de calidad en Brasil”, aseguró.

El gobierno de EEUU aplicó este año el segundo tarifazo a ciertos productos de Brasil luego de que Donald Trump, recibiera al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato del opositor Partido Liberal que defiende un alineamiento con el actual jefe de la Casa Blanca.

Brasil reafirmó su apoyo a la Argentina por Malvinas pese a la tensión diplomática

La causa Malvinas sumó el respaldo de Brasil al reclamo argentino por la soberanía de las islas, pese a las diferencias políticas entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

El apoyo fue expresado por Eduardo Uziel, encargado de Negocios de Brasil en Argentina, durante la celebración del Día Nacional de la República Federativa de Brasil, realizada en el Salón Dorado del Teatro Colón. Del encuentro participaron políticos, legisladores, empresarios y representantes diplomáticos, entre ellos el embajador británico David Cairns y el representante chino Wang Wei.

“Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó Uziel durante su discurso, en una referencia a los vínculos históricos entre ambos países y a las diferencias que mantienen actualmente sus gobiernos.

El diplomático destacó además que la relación bilateral y el respaldo brasileño a la Argentina trascienden las administraciones de turno. “La muestra de amistad es independiente de los gobiernos, del fútbol, que es mayor que cualquier fantasía, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, sostuvo.

En ese marco, Uziel remarcó la posición histórica de Brasil sobre la cuestión Malvinas y aseguró: “El apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”.