Lula respondió a Bolsonaro: "Conduce un grupo de chiflados que no reconocen la derrota"

marchas a favor de bolsonaro brasil 2023 2.jpg

Lula criticó a Bolsonaro por no reconocer la derrota electoral

En el acto, el presidente de Brasil aprovechó además para agradecer al Congreso la aprobación de su decreto para que el Gobierno asumiera las competencias en seguridad federal de Brasilia.

Lo más importante de la jornada fueron las críticas de Lula a Bolsonaro. "Lamentablemente el presidente que dejó el poder no quiere reconocer la derrota”, expresó el mandatario en la reunión.

Mientras tanto, Bolsonaro sigue en Estados Unidos, lugar desde el que compartió un video en sus redes sociales, donde acusaba de fraude electoral a Lula. A las pocas horas, el expresidente borró ese mensaje que publicó en Facebook.

“Hoy todavía he visto declaraciones de él en las que no reconoce la derrota” destacó Lula, al mismo tiempo que analizó lo ocurrido el domingo pasado en Brasilia.

“Lo que pasó me gustaría no considerarlo como un golpe, me gustaría considerarlo como una cosa menor, como un grupo de chiflados que todavía no entendieron que las elecciones acabaron, que aún no quieren aceptar que las urnas electrónicas son posiblemente el modelo electoral más perfecto", sentenció el presidente de Brasil en la reunión.

La intervención federal de Brasilia está prevista hasta el 31 de enero, mientras tanto será Ricardo Cappelli quien tenga las competencias de seguridad de la capital en lugar de la gobernadora en ejercicio Celina Leão, en el cargo después de que el Tribunal Supremo ordenara el cese temporal de Ibaneis Rocha por omisión y connivencia con los asaltantes.