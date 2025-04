Marine Le Pen participó de la protesta contra su inhabilitación política en Francia

La líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, calificó este domingo como una “decisión política” la condena judicial que le impide presentarse a cargos públicos, y prometió no bajar los brazos pese al fallo adverso. “ No me rendiré”, expresó ante una multitud de simpatizantes que se congregó en la Plaza Vauban de París, frente a la cúpula dorada de Los Inválidos, donde descansa Napoleón.