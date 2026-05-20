Donald Trump afirmó que Benjamin Netanyahu "hará lo que yo quiera" en plena escalada del conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos habló tras una conversación con el premier israelí y dejó definiciones sobre la estrategia frente a Irán y la posibilidad de un acuerdo.

Según trascendió, ambos líderes dialogaron durante una hora sobre la situación con Irán, en un intercambio que tuvo lugar el día anterior y que fue informado por medios estadounidenses.

Consultado por periodistas en la Base Conjunta Andrews sobre qué le había planteado a Netanyahu respecto a la posibilidad de ataques, Trump fue tajante: “Está bien, hará lo que yo quiera que haga” .

El mandatario profundizó en esa línea con elogios hacia el líder israelí: “Es un hombre muy, muy bueno. Hará lo que yo le pida. Y es un tipo estupendo” , aseguró.

En paralelo, Trump también se refirió a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán y marcó distancia de cualquier urgencia política: “No tengo ninguna prisa” , afirmó.

En ese sentido, aludió a las presiones vinculadas al calendario electoral en Estados Unidos: “Ya saben, todo el mundo dice: ‘Oh, las elecciones de mitad de mandato, tengo prisa’. Yo no tengo prisa”, sostuvo.

Por último, planteó su postura sobre el conflicto en términos de costo humano: “Simplemente, idealmente, me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha. Podríamos hacerlo de cualquier manera, pero me gustaría que muriera poca gente”, concluyó.

Benjamín Netanyahu realizó un viaje secreto a Emiratos Árabes Unidos en plena guerra con Irán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, realizó un viaje secreto a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) mientras continuaban las más fuertes hostilidades con Irán. La información la difundió la oficina del premier israelí, este miércoles, y marca un notable avance en las relaciones bilaterales con este país.

benjamin netanyahu Benjamín Netanyahu realizó un viaje secreto a Emiratos Árabes Unidos en plena guerra con Irán.

Netanyahu fue recibido discretamente en Abu Dhabi, por el presidente de los EAU, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. El hecho, según el mismo despacho del líder israelí, resultó ser un avance histórico en las relaciones entre ambos países, que han ido mejorando en los últimos años.

El anuncio de la oficina de Netanyahu se da luego de que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, revelara que Tel-Aviv ha estado enviando sistemas de defensa y personal especializado hacía EAU, en medio de una guerra incierta con Irán, en la que se mantiene un alto al fuego "increíblemente débil".