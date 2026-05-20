EEUU acusó de asesinato a Raúl Castro en un nuevo intento de acorralar al gobierno de Cuba

El Ministerio de Justicia de EEUU realizó una conferencia de prensa en Miami para anunciar la presentación de una denuncia por asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave contra el expresidente de La Habana entre 2006 y 2018.

En el momento del derribo de las avionetas, el 24 de febrero de 1996, Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

El ministro de Justicia de EEUU , Todd Blanche, anunció este miércoles que la cartera que está a su cargo, presentó una vieja causa judicial contra el expresidente cubano, Raúl Castro . La intención del gobierno estadounidense es " que se enfrente a la justicia aquí. Hay una orden de arresto y esperamos que se presente voluntariamente o por otros medios ", explicó Blanche, en una nueva maniobra del país norteamericano para presionar a la isla caribeña.

Las acusaciones contra el hermano de Fidel Castro, son por asesinato y conspiración con el fin de matar a ciudadanos estadounidenses, luego de haber ordenado, -presuntamente- abatir dos aviones del grupo de ayuda humanitaria Brothers to the Rescue cerca de las costas cubanas.

Las declaraciones de Blanche, se dieron en una conferencia de prensa en la Torre de la Libertad, de Miami. Según el ministro la denuncia se da porque " l os EEUU y el presidente, no olvidan a su gente " y en la misma línea, amplió que “más de tres décadas después, estamos comprometidos a que los responsables de los asesinatos de cuatro valientes estadounidenses rindan cuentas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales” señaló el ministro, incluyendo en también a Castro.

En paralelo, la administración de Donald Trump profundizó sanciones contra funcionarios y organismos estatales cubanos, en el marco de una estrategia de presión política y económica.

Las repercusiones en Cuba

En el caso de ser encontrado culpable, Castro podría enfrentar hasta 15 años de prisión, cuándo está a días de cumplir 95 años de edad. En cuanto a las intenciones de revivir el juicio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel denunció que "el intento de imputación es una acción política sin fundamento jurídico".

"Es un circo que montan para justificar una agresión militar contra Cuba", añadió el embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, al New York Times. Aunque la imputación de Castro parezca un gesto simbólico por parte de la administración, la medida está destinada a aumentar la presión sobre la isla.

Marco Rubio propuso una "nueva relación" con Cuba en medio de la crisis y las protestas

marco rubio

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, planteó este miércoles una “nueva relación” con Cuba, en un mensaje en español dirigido directamente a la población de la isla, en el que combinó el anuncio de ayuda humanitaria con duras críticas al gobierno cubano en un contexto de crisis económica y protestas sociales.

En una pieza difundida por el Departamento de Estado, Rubio afirmó que la administración de Trump busca abrir una etapa distinta con la isla, aunque condicionada a un vínculo directo con los ciudadanos.

“Quiero contarles lo que nosotros en Estados Unidos les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor”, expresó.

También sostuvo: “El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”.

Una ayuda de u$s100 millones

El secretario de Estado anunció un paquete de u$s100 millones en alimentos y medicamentos, que será distribuido a través de la Iglesia católica y organizaciones humanitarias, evitando la intermediación del Estado cubano.

En su mensaje, responsabilizó al gobierno de la isla por la situación actual. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó.