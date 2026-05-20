El anuncio se produjo tras una serie de diálogos de alto nivel entre Donald Trump y el líder chino, Xi Jinping, luego de la visita del mandatario norteamericano a Beijing.

China anunció la compra de 200 aviones Boeing en busca de extender la tregua arancelaria con EEUU.

El Ministerio de Comercio de China confirmó este miércoles el acuerdo con EEUU por la compra de aviones Boeing y que buscará una extensión de la tregua comercial por los aranceles, la cual expira en noviembre.

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Tras su visita oficial a Beijing, el presidente de EEUU, Donald Trump , había anunciado que el gigante asiático compraría al menos 200 aviones comerciales , y hasta 750 "si se cumplen ciertas condiciones" . El acuerdo representa la primera compra significativa de aeronaves de fabricación norteamericana por parte del país oriental en casi una década.

De esta forma, el anuncio se produjo tras una serie de diálogos de alto nivel entre Trump y el líder chino, Xi Jinping. Según el ministerio, los equipos comerciales de ambos países siguen debatiendo los detalles y finalizarán los resultados lo antes posible para trabajar conjuntamente.

Tras su visita oficial a Beijing, el presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado que el gigante asiático compraría al menos 200 aviones comerciales, y hasta 750 "si se cumplen ciertas condiciones".

La primera visita de un presidente estadounidense a China en casi nueve años se produjo tras la inédita guerra arancelaria del año pasado, que en un momento llevó a la imposición mutua de aranceles sobre los productos de ambos países.

“La esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es el beneficio mutuo y los resultados de ganancia compartida. Frente a las diferencias y fricciones, la consulta en igualdad de condiciones es la única opción correcta”, declaró Xi.

Xi Jinping y Vladimir Putin reafirmaron una alianza "inquebrantable"

Xi Jinping recibió este miércoles en Pekín a Vladimir Putin y ambos mandatarios reafirmaron la fortaleza de su alianza política y económica en medio de un escenario internacional atravesado por guerras, tensiones energéticas y disputas estratégicas entre las principales potencias del mundo.

El encuentro ocurrió menos de una semana después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China y dejó en evidencia la intención de Pekín y Moscú de mostrar una relación sólida y estable frente a las turbulencias globales.

Durante la reunión, Xi destacó la continuidad de la cooperación bilateral y aseguró que ambos países lograron sostener una relación resistente frente a distintos escenarios de crisis.

"Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas", afirmó el presidente chino, según la agencia estatal Xinhua

Por su parte, Putin sostuvo que el vínculo atraviesa un “nivel sin precedentes”, especialmente en el plano económico, pese a los “factores externos desfavorables”.