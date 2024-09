Masivas marchas en Francia reclaman contra "un golpe de Estado" de Macron

macron.jpg Piden la destitución del presidente Emmanuel Macron. EFE - YOAN VALAT

Además, instó a sus seguidores a prepararse para la batalla, y aseguró que "no habrá pausa". Y agregó: "La democracia no es solo el arte de aceptar que has ganado, también es la humildad de aceptar que has perdido", desde un camión en la protesta de París.

Emmanuel Macron nombró al nuevo primer ministro de Francia: quién es Michel Barnier

Macron nombró el pasado jueves al exnegociador europeo del Brexit, el conservador Michel Barnier, como nuevo primer ministro de Francia, cuyo objetivo principal será formar "un gobierno de unidad" y evitar su rápida censura en un dividio Parlamento.

Tras una reunión en el Palacio del Elíseo en París, Macron le encargó la "formación de un gobierno de unidad", al término de semanas de consultas "sin precedentes" para garantizar un nombramiento "lo más estable posible".

"Se va a necesitar mucha escucha y mucho respeto. Respeto entre el gobierno y el Parlamento, por todas las fuerzas políticas y voy a empezar a trabajar en ello desde esta noche", dijo Barnier en sus primeras declaraciones como primer ministro.

El presidente de centroderecha abrió una crisis política en Francia con el adelanto en junio de las elecciones legislativas previstas en 2027, que dejaron una Asamblea Nacional, cámara baja, con tres principales bloques, todos lejos de la mayoría absoluta.

La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP) ganó los comicios con la promesa de derogar la reforma de las pensiones de Macron, y el mandatario rechazó nombrar a su candidata a primera ministra, la economista Lucie Castets, en nombre de la "estabilidad".