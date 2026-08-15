Los muertos en Colombia ya son 287 tras el terremoto y aún quedan más de 4.000 personas por localizar

Los conteos oficiales también arrojaron casi 4.000 heridos y 378 desaparecidos. Además, una plataforma ciudadana estimó que quedan 4.253 personas desaparecidas y 1.119 ya fueron localizadas.

El número de muertos por el sismo se elevó a 287. Además, se contabilizaron un total de 3.975 personas heridas y 378 desaparecidas.

El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes, subió a 287, de acuerdo con últimas informaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, el presidente Abelardo de la Espriella planteó un Plan Marshall para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del movimiento.

“Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, sostuvo el presidente a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional.

El número de muertos por el sismo se elevó a 287, informó la UNGRD, de acuerdo a un conteo de las autoridades. Además, se contabilizaron un total de 3.975 personas heridas, unas 378 desaparecidas, 354 personas que fueron rescatadas y 102.105 personas afectadas.

En total son 15 los departamentos afectados por el terremoto y 437 municipios, según la UNGRD. En tanto, la plataforma ciudadana en línea Colombia Te Une estimó que quedan 4.253 personas desaparecidas y 1.119 ya fueron localizadas.

Por su parte, David Santiago Tamayo Roldán , director de UNGRD, informó que los equipos de rescate continúan trabajando con el apoyo de grupos internacionales especializados.

desde Cali les hablo con la verdad, con el corazón y con hechos concretos. En articulación directa con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Valle, he dispuesto acciones inmediatas y recursos de fondo para respaldar la salud de todo el suroccidente colombiano: Unidad… pic.twitter.com/JxTTh4kiEN

“Lamentablemente estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar y encontrar a esas personas que están reportadas como desaparecidas”, aseguró.

Además, De la Espriella aseguró en X: "El Estado colombiano no va a abandonar al Chocó a su suerte. Esta emergencia también nos impone una oportunidad histórica y un compromiso innegociable: saldar una deuda de décadas de abandono con esta tierra".

Colombia: seis mineros quedaron atrapados tras una explosión en una mina de carbón

Una explosión de gas metano provocó un derrumbe en el interior de una mina de carbón en el departamento colombiano de Cundinamarca, donde seis trabajadores quedaron atrapados. Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál es el estado de salud de las víctimas del derrumbe.

Según informó la Agencia Nacional de Minería, la emergencia se produjo dentro del socavón luego de la explosión, que generó el desprendimiento de parte de la estructura y dejó a los seis mineros sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca trabajan junto con el municipio para avanzar con las tareas de evacuación y asistencia a los trabajadores atrapados.