Las acciones y los bonos se someten a la última rueda semanal con la mirada puesta en Wall Street

En EEUU la inflación se volvió a acelerar lo que hace crecer las chances de que la FED vuelva a subir las tasas de interés.

Este jueves las acciones y los bonos argentinos tienen la mirada puesta en EEUU donde la inflación se volvió a acelerar lo que hace crecer las chances de que la FED vuelva a subir las tasas de interés. En tanto, durante la jornada previa, la inflación local avanzó 1,7% , el menor valor en 14 meses.

En la jornada previa, el índice líder de BYMA cerró con una suba del 1,5% , mientras que medido en dólares avanzó 1,3% y terminó en 1.974 puntos, un máximo desde inicios de agosto . El volumen negociado en renta variable alcanzó los $440.000 millones .

Las acciones líderes que encabezaron las ganancias fueron Cresud (+6,3%) , Telecom Argentina (+4,3%) , Transportadora de Gas del Sur (+3,6%) , Pampa Energía (+3,1%) , Central Puerto (+2,8%) e YPF (+2,6%) .

Entre los papeles argentinos que cotizan en Wall Street sobresalieron Vista Energy (+5,87%) , Cresud (+5,79%) , Telecom Argentina (+3,83%) , Transportadora de Gas del Sur (+3,05%) , Pampa Energía (+2,96%) e YPF (+2,66%) .

El desempeño de YPF estuvo respaldado por su regreso al mercado internacional. La petrolera colocó bonos por u$s1.200 millones , con vencimiento en junio de 2035 y una tasa anual del 7,85% . Se trató de la mayor emisión de deuda de una empresa argentina en los últimos 11 años. La compañía recibió ofertas por aproximadamente u$s2.200 millones , casi el doble del monto finalmente adjudicado, luego de mantener reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York.

Los bonos en dólares no acompañaron a las acciones

Los bonos soberanos en dólares cerraron con retrocesos de entre 0,2% y 0,6%, en sintonía con una jornada negativa para la deuda emergente de alto riesgo. Las caídas más pronunciadas se concentraron en el tramo largo de la curva, mientras que el Global 2030 mostró una mayor resistencia y cedió apenas 10 centavos.

En ese contexto, el riesgo país, que había perforado los 490 puntos básicos durante la rueda, revirtió parte de la mejora inicial. Como referencia del clima internacional adverso, el ETF EMB, que replica el comportamiento de los bonos emergentes, perdió 0,8%.

En el mercado de pesos, los bonos dólar linked retrocedieron 0,4% en el tramo corto, aunque avanzaron 0,25% en la parte larga de la curva. Los títulos ajustados por CER alternaron subas y bajas y terminaron prácticamente sin cambios.

Los instrumentos a tasa fija avanzaron 0,1% en promedio, favorecidos por la desaceleración de la inflación, mientras que los bonos ajustados por TAMAR subieron alrededor de 0,15%. Las excepciones fueron el TMF27 y el TML27, que perdieron 0,2% en la previa de la licitación del Tesoro.

La atención estará puesta ahora en la primera colocación de deuda en pesos de septiembre. Para afrontar vencimientos por $8,13 billones, la Secretaría de Finanzas ofrecerá una LECAP con vencimiento a mediados de noviembre, dos bonos TAMAR a febrero y julio de 2027, un título CER con amortización en enero próximo y cuatro instrumentos dólar linked.

La inflación desaceleró al 1,7%

El Índice de Precios al Consumidor registró en agosto una variación mensual del 1,7%, la más baja de 2026, frente al 2,1% de julio. El nivel general acumuló un incremento del 21,3% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%. Sin embargo, la mejora del índice general no se reflejó en la inflación núcleo, que excluye los bienes y servicios estacionales o sujetos a regulación. Este componente subió 1,8%, el mismo nivel que en julio y una décima por encima del IPC general.

La desaceleración estuvo explicada principalmente por los precios estacionales, que cayeron 0,9%, luego de haber aumentado 4,5% en julio por el receso invernal. Se registraron bajas en paquetes turísticos y prendas de vestir, compensadas parcialmente por incrementos en frutas y verduras.

Los precios regulados avanzaron 2,2%, por encima tanto del nivel general como de la inflación núcleo, debido a las subas en electricidad, gas, transporte público y cuotas de medicina prepaga. La brecha entre bienes y servicios, en tanto, se redujo. Los bienes aumentaron 1,4% y los servicios, 2%, frente al 1,6% y el 3,1% registrados en julio, respectivamente.

Desde Balanz destacaron que el dato de agosto estuvo en línea con el consenso del mercado relevado por el REM. El equipo de Research de la compañía señaló que los bienes aumentaron 1,4% mensual, mientras que los servicios avanzaron 2%. Asimismo, indicó que la caída del 0,9% en los precios estacionales contribuyó a moderar el índice general, aunque los regulados presionaron en sentido contrario, con una suba del 2,2%.

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