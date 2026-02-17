EEUU estimó que las ventas de petróleo de Venezuela superarán los u$s10.000 millones por año

La proyección la realizó el secretario de Energía, Chris Wright. Además confirmó que mantendrán el control de las operaciones por tiempo "indefinido".

Estados Unidos tomó control de las ventas de petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos estimó este martes en u$s10.000 millones por año el volumen de ventas de petróleo venezolano gestionado por Washington que, según aseguran, será destinado para la reconstrucción de Venezuela. Hasta el momento ya se comercializaron u$s1.000 millones desde el cambio de administración tras la captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que las operaciones comerciales de petróleo venezolano tuteladas por la administración de Donald Trump podrían superar los u$s10.000 millones por año. Los recursos, según declaró, serán utilizados para iniciar un proceso de reconstrucción en Venezuela.

El funcionario afirmó que se vendieron u$s1.000 millones y aseguró que existen acuerdos firmados para vender otros u$s5.000 millones en los próximos meses, proyectando una cifra anual superior a los 10.000 millones.

El funcionario estadounidense sostuvo que este “volumen de ingresos enorme” estará dirigido a “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.

Wright participó la semana pasada de reuniones en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez para rubricar un acuerdo energético que establece que el petróleo venezolano será comercializado bajo supervisión de EEUU. El objetivo es canalizar los recursos hacia proyectos de desarrollo y reformas institucionales.

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El secretario de Energía destacó que el acuerdo beneficiará a Venezuela y también a la industria estadounidense. “Ayudará a la producción de asfalto en Estados Unidos, abaratando la construcción de carreteras”, afirmó.

Al referirse al diálogo con las autoridades venezolanas, Wright calificó la cooperación como “increíble” y aseguró que la transformación de la industria petrolera venezolana se está logrando “sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense”.

Luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, el presidente Donald Trump reclamó el “acceso total” a los recursos energéticos venezolanos e instruyó a las autoridades de su país a asumir la gestión directa del sector.

Wright confirmó que EEUU mantendrá el manejo de la venta del petróleo venezolano por un tiempo “indefinido”, por lo cual Venezuela dependerá de las decisiones estadounidenses para acceder a los ingresos generados por su principal recurso de exportación.

Petroleros Venezuela PDVSA

EEUU permite a petroleras reanudar operaciones en Venezuela y PDVSA negocia ampliar concesiones

La petrolera estatal venezolana PDVSA inició conversaciones con sus principales socios internacionales, entre ellos Chevron, Repsol y Maurel & Prom, para ampliar los yacimientos petroleros asignados a proyectos conjuntos. La iniciativa busca impulsar la producción de crudo y gas en el país, en un contexto marcado por cambios regulatorios internos y una reciente flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos.

Las conversaciones se producen después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara a fines de enero una reforma estructural de la ley petrolera, que otorga a las empresas extranjeras mayor autonomía operativa y comercial.

El nuevo marco permite que las petroleras internacionales puedan operar, exportar y cobrar directamente los ingresos derivados de sus ventas, incluso cuando mantengan una participación minoritaria dentro de empresas mixtas con PDVSA. Esta modificación apunta a facilitar la inversión extranjera en el sector energético venezolano y mejorar la capacidad productiva del país.

La reforma establece además un plazo de seis meses para que el Ministerio de Petróleo, PDVSA y sus socios renegocien los términos de los proyectos existentes, lo que aceleró las conversaciones con compañías estadounidenses y europeas interesadas en ampliar sus operaciones.

Las petroleras involucradas no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre estas negociaciones, según indicaron fuentes con conocimiento del proceso.