Venezuela continúa su reclamo ante la ONU por la liberación de Nicolás Maduro

La gestión diplomática fue iniciada el pasado lunes por el canciller Yván Gil. El mismo fue hecho en la 61° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, inició un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que exige que Estados Unidos libere de manera inmediata al exmandatario, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. Durante su discurso, el Canciller venezolano instó a los países pertinentes a que pongan fin a todas las medidas unilaterales de coerción impuestas, argumentando que tales medidas violan el derecho internacional e infringen los derechos económicos, sociales y culturales de su país.

Cabe recordar que Maduro fue capturado durante un operativo llevado adelante por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026. El exmandatario y su esposa permanecen detenidos en Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

El reclamo de Venezuela ante la ONU En el marco de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas —iniciada este lunes en Ginebra y con cierre previsto para el 31 de marzo— el canciller venezolano volvió a cuestionar las sanciones internacionales y exigió la liberación de las máximas autoridades del país.

En ese contexto, el canciller fue explícito: Venezuela pide "la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores", declaró ante el Consejo.

Nicolás Maduro REUTERS Gil afirmó que, a su entender, la comunidad internacional no reaccionó con firmeza frente a hechos que —según su postura— afectaron la soberanía venezolana. “En el caso de Venezuela, los Derechos Humanos, sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo han sido sistemáticamente vulnerados durante más de una década a causa de medidas coercitivas unilaterales, violencia extremista y, más recientemente, un ataque militar que resultó en el secuestro de nuestro Jefe de Estado”, sostuvo ante el organismo.

Entre los planteos formales, reclamó el “cese inmediato de las medidas coercitivas, una agenda de Derechos Humanos que sea imparcial y sin selectividad política, el respeto a la soberanía de los Estados y la liberación inmediata del presidente y la primera dama”. “El sistema de la ONU no ha adoptado una posición firme contra estas violaciones, mientras se autorizan informes sesgados y politizados sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela”, disparó.