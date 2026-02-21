Venezuela ordenó liberar a 379 presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía

Desde la captura de Nicolás Maduro se liberaron a 400 personas. No obstante, organizaciones calculan que quedaban casi 650 presos antes de la orden de esta nueva liberación.

Si bien más de 400 personas fueron liberada tras la captura de Maduro, calculan que quedaban 650 por liberar previo a la amnistía.

La Justicia de Venezuela otorgó este viernes por la noche la libertad a 379 presos políticos, tras la aprobación de una histórica ley de Amnistía. La norma fue descripta por la presidenta interina Delcy Rodríguez como un paso para "más democracia y justicia" mientras organizaciones advirtieron que el saldo de presos pendientes por liberar ascendía a cerca de 650.

Un grupo de familiares de detenidos por razones políticas había iniciado el sábado pasado una huelga de hambre en Caracas para reclamar que se aceleren las liberaciones anunciadas por el gobierno venezolano. La medida se produjo luego de que la Asamblea Nacional decidiera postergar por una semana más el tratamiento final de la Ley de Amnistía.

La medida fue impulsada por la propia Rodríguez, quien horas antes de que se ordenaran las liberaciones defendió, durante un discurso en la televisora estatal VTV, que el instrumento marca un paso en la construcción de “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.

Así, indicó el viernes que las 379 personas amnistiadas “deben ser excarceladas (...) entre la noche de hoy y la mañana de mañana”, en una entrevista televisiva el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y sigue su aplicación.

Aunque el gobierno de Rodríguez otorgó libertad condicional a un número estimado de 448 opositores tras la captura de Maduro, se calcula que quedaban casi 650 presos políticos encarcelados antes de esta orden, según la organización Foro Penal.

ley-de-amnistia-venezuela-portada-scaled La medida fue impulsada por Delcy Rodríguez, quien describió a la ley como un instrumento para “una Venezuela más democrática".

Sin embargo, expertos dudan del alcance de esta ley, aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos, como militares implicados en actividades “terroristas” pueden quedar fuera, junto al gendarme Nahuel Gallo.

En las últimas horas, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, le dedicó un mensaje a Delcy Rodríguez en X al contestarle una publicación expresando: "Libertad para Nahuel Agustín Gallo, 433 días lo han tenido en Desaparición Forzada en el Rodeo 1. Basta, dejen de fingir que no pasa nada".

El crudo relato del argentino Gustavo Rivara, detenido 10 meses en El Helicoide en Venezuela: "Pensé que moría"

El argentino Gustavo Gabriel Rivara rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de permanecer diez meses detenido en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). El hombre relató las duras condiciones de su encierro y el proceso judicial que enfrentó en Venezuela. "Pensé que moría", aseguró.

Rivara fue interceptado en una estación de autobuses en la ciudad de Barinas mientras intentaba regresar a Colombia. Según explicó, había viajado al país con la intención de observar la situación política y acompañar el proceso democrático, en vísperas de un posible traspaso de poder.

“No se necesitan razones para meterte preso en Venezuela. A mí me agarraron en una estación de autobuses. A todos los extranjeros que detenía la policía los presentaban ante el SEBIN y quedaban arrestados. Luego son utilizados como moneda de cambio, a modo de chantaje con países y gobiernos”, relató. El hombre aseguró que, en su caso, la detención se produjo exclusivamente por su nacionalidad.