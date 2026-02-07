Crece la expectativa de la esposa de Nahuel Gallo por una inminente liberación: "Va a volver pronto a casa" + Seguir en









El argentino está detenido desde el 8 de diciembre de 2024, acusado de espionaje. La familia confía en reencontrarse con él tras los cambios políticos luego del secuestro del presidente Nicolás Maduro por EEUU.

Nahuel Gallo está casado con una venezolana y tiene un hijo juntos. Cortesía: Mendoza Post

"Va a volver pronto a casa", afirmó, esperanzada, María Alexandra Gómez, sobre el futuro de su marido, el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de espionaje. La esperanza creció tras la aprobación de la ley de Amnistía en ese país, aunque aclaró que no tiene ninguna confirmación oficial.

"Todavía no tenemos ningún tipo de información oficial sobre la situación de Nahuel, pero bueno, se que el Gobierno está trabajando y haciendo las gestiones que se tienen que hacer", reveló Gómez en una entrevista en C5N. Las gestiones se están haciendo al más alto nivel diplomático, pero son reservadas. "Hay mucha información que no comparten conmigo", agregó la esposa del gendarme argentino.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 6 de febrero una ley de amnistía para presos políticos, que incluye la libertad inmediata de detenidos por motivos ideológicos desde 1999. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunció que la medida se concretará la próxima semana, lo que abre la posibilidad de que Gallo sea liberado. La norma excluye a responsables de crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos.

Gallo se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda. Su detención generó reclamos diplomáticos por parte de Argentina, que busca su liberación a través de gestiones oficiales. Gómez declaró que "saben que hay planes" y esperan su regreso, aunque sin una fecha confirmada.

La familia aguarda información oficial sobre el proceso, mientras el Gobierno argentino continúa trabajando en la repatriación de Gallo. La amnistía, impulsada por el oficialismo venezolano, busca extinguir procesos judiciales y facilitar el retorno de exiliados.

