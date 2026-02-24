Liberaron a cadetes venezolanos acusados de conspiración por jugar Call of Duty

Ocurrió en un marco de liberaciones de presos políticos. La detención se ordenó tras las capturas de pantalla que salieron a la luz respecto al juego.

Un grupo de 11 cadetes de la Academia Militar del Ejército de Venezuela recuperó la libertad esta semana tras permanecer 15 meses detenidos en el penal El Rodeo I , en las afueras de Caracas . Fueron acusados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de conspiración, basándose únicamente en capturas de pantalla de sus partidas del videojuego bélico Call of Duty , según denunciaron familiares y la ONG Foro Penal .

La salida de prisión de estos jóvenes ocurrió en el marco de una ola de liberaciones de presos políticos tras la promulgación de una nueva ley de amnistía la semana pasada.

En la misma jornada, al menos 36 personas salieron en libertad plena desde El Rodeo I , donde también se encuentran otros presos políticos que exigen su excarcelación.

Los cadetes fueron detenidos bajo la acusación de conspiración por parte de la DGCIM, pese a que, según familiares y la ONG Foro Penal, la única “evidencia” presentada por la fiscalía consistió en imágenes de sus partidas en línea de Call of Duty , actividad que es común como entretenimiento digital.

Durante su largo período de detención, estos jóvenes estuvieron recluidos en El Rodeo I, un centro penitenciario descrito por expresos como un lugar de condiciones extremadamente duras. La prisión aloja también a otros detenidos por motivos políticos y civiles de diferentes edades y profesiones.

La lucha por más liberaciones

La liberación de los cadetes se produjo en medio de un proceso de excarcelación más amplio impulsado por la ley de amnistía aprobada recientemente, que busca dejar en libertad a personas detenidas por causas consideradas políticas.

En esta ola de liberaciones también se incluyeron otras 25 personas, alcanzando un total de 36 excarcelados.

Los jóvenes liberados demandaron que continúen las gestiones para la libertad de los casi 300 presos políticos que aún permanecen en El Rodeo I, según denunciaron representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares.

Defensores de derechos humanos como Ligia Bolívar y organizaciones internacionales calificaron la detención de los cadetes como “deplorable e injustificable”, destacando que criminalizar una actividad recreativa común evidencia el nivel de control que ejerce el régimen sobre la sociedad venezolana.

Protestas y reclamos en la cárcel

Mientras continúan las excarcelaciones parciales, diversas organizaciones reportaron que cientos de presos políticos siguen dentro de El Rodeo I.

Familias y reclusos han iniciado protestas, incluyendo huelgas de hambre para exigir la aplicación plena de la ley de amnistía y la liberación de todos los detenidos por razones políticas.

Estos hechos se enmarcan en un contexto más amplio de liberaciones parciales y debate internacional sobre la medida de amnistía, que algunos sectores consideran aún insuficiente para garantizar la libertad de todas las personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela.

La liberación de los 11 cadetes marcó un paso relevante en el proceso de excarcelaciones, aunque defensores de derechos humanos subrayan que todavía queda un largo camino por recorrer para asegurar la libertad plena de todos los presos políticos que permanecen detenidos.