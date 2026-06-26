Nueva York congela los precios de los alquileres de un millón de departamentos

El alcalde Zohran Mamdani cumplió una de sus principales promesas de campaña luego de que el Consejo de Regulación de Alquileres aprobara la medida por 7 votos contra 1. La decisión alcanzará a cerca de dos millones de neoyorquinos que viven en viviendas con renta estabilizada y reavivó el debate sobre las diferencias entre la socialdemocracia y el socialismo democrático.

El Consejo de Regulación de Alquileres aprobó por amplia mayoría el congelamiento de los alquileres regulados, una de las iniciativas centrales impulsadas por Zohran Mamdani desde su llegada a la Alcaldía de Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este viernes el congelamiento de precios de un millón de departamentos en la ciudad más habitada de EEUU, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. E l socialista atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al poder neoyorquino , luego de haber conseguido una importantísima victoria política en las primarias demócratas.

El encargado de llevar a cabo la regulación que afecta al 40% de todos los apartamentos de la capital financiera estadounidense es el Consejo de Regulación de Alquileres. El organismo, votó 7 a 1 a favor de congelar los alquileres de aproximadamente un millón de departamentos con renta estabilizada, en los cinco distritos de la ciudad, según consigno el The New York Times.

“ Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad ”, declaró Mamdani tras la votación en un comunicado. “Seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos”, añadió en la nota.

El alcalde socialista además de emitir el comunicado oficial, anunció la medida con uno de sus ya clásicos videos en redes sociales, subtitulado en español.

“La clase trabajadora hace que esta ciudad funcione, y merecemos vivir con dignidad”, aseguró Farhana Rahman, una de las cabezas visibles del movimiento de defensa de los inquilinos en el barrio de Queens, en declaraciones recogidas por el New York Times y El País. “Un congelamiento de las rentas durante dos años significa un alivio y ganar paz mental durante 24 meses”, añadió.

Cuál es la diferencia entre un socialdemócrata y un socialista democrático

Aunque ambos espacios comparten la defensa de un Estado fuerte, la ampliación de derechos sociales y una alta intervención pública en la economía, existen diferencias de enfoque. La socialdemocracia acepta plenamente el capitalismo como sistema económico y busca corregir sus desigualdades mediante impuestos progresivos, regulación estatal y políticas de bienestar, sin cuestionar la propiedad privada ni el funcionamiento del mercado.

El socialismo democrático, en cambio, plantea una transformación más profunda del modelo económico. Sin abandonar las reglas de la democracia liberal ni las elecciones, propone ampliar el peso del sector público y de la propiedad social en áreas consideradas estratégicas, además de impulsar una rediscusión más agresiva de la riqueza.

En este segundo marco se ubica Mamdani, quien se define como socialista democrático y llegó a la Alcaldía de Nueva York con propuestas como este congelamiento de los alquileres regulados, la creación de supermercados públicos, transporte gratuito en determinadas líneas y un fuerte incremento de impuestos para los sectores de mayores ingresos con el objetivo de financiar esos programas, porque nada es gratis. Su gestión, que recién comienza, es vista como uno de los primeros intentos de llevar estas ideas en la capital financiera de Occidente.