En pleno Mundial 2026, Nueva York homenajeó al país y bautizó una calle como "Argentina Way" + Agregar ámbito en









El consulado argentino inauguró el cartel ubicado en la intersección de las calles 56 y la 5ta avenida. El canciller Pablo Quirno estuvo presente.

El cartel de la calle Argentina Way en Nueva York.

Argentina ya tiene su calle propia en la ciudad de Nueva York. En una ceremonia en pleno corazón de Manhattan, el canciller Pablo Quirno levantó el miércoles el velo al cartel de “Argentina Way”, ubicado en la esquina de la calle 56 y la 5ta Avenida.

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La iniciativa fue impulsada hace más de un año por el consulado argentino, a cargo de Gerardo Díaz Bartolome. La elección de la locación responde a la ubicación del edificio de la delegación diplomática, en la calle 56 entre las avenidas 5ta y 6ta.

De acuerdo a la resolución aprobada por la ciudad de Nueva York, el homenaje “honra los profundos lazos entre Argentina y New York, celebra la vibrante comunidad argentina en la ciudad y reconoce la presencia de décadas del Consulado, que es una puerta para la amistad, las artes y la cooperación internacional”.

argentina way

Existen pocos casos de países o comunidades extranjeras con calles propias en Nueva York. Little Brazil, Little Spain y Little Korea son algunos de los reconocimientos.

El acto de este jueves estuvo encabezado por el canciller Pablo Quirno, quien destacó el significado político y cultural del reconocimiento. "Pocos tributos tienen un significado mayor que ver el nombre de Argentina escrito en la geografía de una ciudad que ayudó a moldear el mundo moderno. Es un gesto de reconocimiento por parte de la ciudad de Nueva York y un reflejo de los fuertes lazos que unen a nuestros dos países", expresó Quirno.