Coche bomba en Ecuador explotó frente a un edificio de la familia de Noboa, dejó un muerto y más de 30 heridos

El estallido tuvo lugar frente a un edificio de la familia del presidente Daniel Noboa. Las autoridades trabajan en la investigación del caso.

Una fuerte explosión registrada en Guayaquil, Ecuador , provocó la muerte de una persona y dejó más de 30 heridos en las inmediaciones del Mall del Sol , una de las zonas comerciales más concurridas del norte de la ciudad. El estallido se produjo en un vehículo estacionado frente a un edificio vinculado a la familia del presidente Daniel Noboa , lo que llevó a la Fiscalía ecuatoriana a abrir una investigación de oficio.

El organismo informó a través de su cuenta oficial en X que “ se dispuso diligencias como el levantamiento del cadáver, revisión de cámaras de seguridad y toma de versiones ”, confirmando que el procedimiento se encuentra en marcha para esclarecer lo ocurrido.

#AHORA | #Guayas : #FiscalíaEc abrió –de oficio– una investigación tras la explosión de un vehículo registrada hoy en #Guayaquil , que dejó un fallecido y varios heridos. Además, dispuso diligencias como levantamiento de cadáver, revisión de cámaras de seguridad y toma de versiones. pic.twitter.com/VvpeXuO1C6

Según los reportes iniciales, la explosión del presunto coche bomba se produjo alrededor de las 18:30 , después de que una camioneta comenzara a incendiarse rápidamente. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento del siniestro, que generó una onda expansiva perceptible a varios metros.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que la víctima fatal era un taxista que se encontraba cerca del lugar y que otras 30 personas resultaron heridas , dos de ellas permanecen internadas.

Testigos describieron escenas de desesperación. “Fue terrible, fue una horrorosa detonación”, relató Claudia Quimí, propietaria de una peluquería próxima al lugar.

Por su parte, Samantha Vera, médica del sector, añadió: “Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”.

El área afectada, que concentra hoteles, restaurantes y oficinas, quedó completamente cercada por las fuerzas de seguridad.

Coche bomba

La investigación del caso

El presidente de la empresa municipal Segura, Fernando Cornejo, explicó que las cámaras del sistema de vigilancia permitieron detectar la salida de dos vehículos pertenecientes a la Cooperativa San Francisco, ubicada frente al complejo penitenciario de Guayaquil. Solo uno de esos automóviles habría detonado.

Cornejo advirtió que las unidades de la Policía Nacional realizan un barrido de la zona y que “presuntamente hay dos vehículos adicionales que se encuentran con explosivos”.

Por su parte, el gobernador de Guayas, Humberto Plaza, calificó la explosión como un “atentado terrorista”, asegurando que “esto no es una coincidencia. Está dentro del marco de ataques terroristas en el Ecuador. Esta es la única manera que pueden hacer daño en la provincia de Guayas”.

El funcionario señaló que las fuerzas de seguridad trabajan en la identificación de los responsables. “Vamos a buscarlos hasta por debajo de las piedras, y los vamos a encontrar”, afirmó.

Además, advirtió que los autores del hecho “van a estar presos. Los buenos somos más y ustedes van a perder esta pelea. La ciudadanía tenga la certeza de que esto no va a quedar impune”.

Tras el estallido, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) dispuso cierres viales en todo el sector mientras las autoridades policiales y el Cuerpo de Bomberos continúan con las tareas de investigación y aseguramiento del área.

El incidente, ocurrido en un punto neurálgico de la ciudad, reavivó la preocupación por la escalada de violencia en Ecuador, donde los ataques con explosivos se multiplicaron en los últimos meses, en el contexto de una crisis de seguridad que afecta tanto a las principales ciudades como a las zonas fronterizas.