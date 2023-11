Papa Francisco propuso llenar el mundo de "rugidos" de niños y no de las bombas y las armas

"Necesitamos aprender de los niños", aseguró el Papa Francisco durante un encuentro con chicos de 84 países en el Aula Pablo VI. El Sumo Pontífice agregó: "Siempre me alegro cuando conozco a un niño, porque cada vez me enseña algo nuevo y me recuerda lo hermosa que es la vida en su sencillez, ¡y lo hermoso que es estar juntos!".