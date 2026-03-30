Israel aprobó la pena de muerte por ahorcamiento para condenados por asesinato terrorista.

La medida, que avanzó en el Parlamento con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga a los tribunales militares a aplicar la pena capital.

El Parlamento de Israel , la Knéset, aprobó este lunes una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para quienes sean declarados culpables de asesinato terrorista . La medida, cuestionada por organizaciones de derechos humanos, se aplicaría en la práctica a palestinos de Cisjordania y no a ciudadanos israelíes judíos.

El proyecto fue aprobado por 62 votos a favor y 48 en contra , tras más de 12 horas de debate. La norma obliga —con excepciones que no fueron precisadas— a los tribunales militares a dictar la pena capital en estos casos, mientras que los tribunales civiles, que juzgan a ciudadanos israelíes, podrán optar por la cadena perpetua.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu , participó de la votación y respaldó la iniciativa impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir , quien afirmó en un comunicado: “Este es un día de justicia para las víctimas y de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; ahora toca una decisión clara. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”.

Tras la aprobación, Ben Gvir celebró la medida con champagne en un video que se difundió rápidamente en redes sociales y generó críticas por el tono de los festejos.

Pese a las críticas de la oposición, que la calificó como inconstitucional, la ley fija la pena de muerte como castigo por defecto, aunque permite aplicar cadena perpetua en circunstancias excepcionales.

Además, no tendrá efecto retroactivo, ni siquiera para los atentados del 7 de octubre, que se tramitan en un proyecto aparte. En la práctica, su alcance queda limitado a los palestinos, dado que son los únicos juzgados por tribunales militares.

Una cláusula adicional habilita la pena de muerte para cualquier persona que cometa un asesinato con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel, aunque su formulación limita en la práctica su alcance a casos muy específicos.

Benjamín Netanyahu ordena ocupar más territorio en el sur del Líbano para "frustrar la amenaza de invasión" de Hezbolá

Netanyahu, ordenó este domingo ampliar la zona de seguridad en el sur del Líbano para reforzar el control militar y reducir amenazas en la frontera. La decisión implica una mayor ocupación del territorio en medio de la escalada regional y los enfrentamientos con Hezbolá.

A través de un videomensaje, el mandatario explicó que la medida busca impedir ataques y modificar el escenario de seguridad en el norte del país. “He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera”, afirmó.

Según Netanyahu, la decisión responde a que el grupo chií libanés Hezbolá aún conserva capacidad operativa. Indicó que, junto a mandos militares y altos funcionarios, evaluaron cómo “eliminar” esa amenaza, en un contexto donde continúan los intercambios de ataques en la región.

El jefe de Gobierno sostuvo que la ampliación de la presencia israelí forma parte de una estrategia más amplia para redefinir la seguridad en la región. En ese sentido, mencionó otros escenarios donde el Ejército israelí mantiene despliegues activos como ejemplo del cambio en el equilibrio de poder.

“Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde la cima del Monte Hermón hasta Yarmuk. En Gaza, en más de la mitad del territorio de la Franja”, expresó, al referirse al avance militar en distintos frentes.

Netanyahu remarcó que estas acciones buscan transformar el panorama estratégico en Medio Oriente y garantizar mayor protección para Israel. También sostuvo que el despliegue en zonas cercanas a la llamada línea amarilla, inicialmente planteado como temporal tras el alto el fuego, se ha consolidado como parte de la política de defensa.