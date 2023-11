El papa Francisco afirmó que "el antisemitismo existe y no pasó"

El antisemitismo existe, el Holocausto no fue suficiente

Cuando se le preguntó si teme un resurgimiento del antisemitismo, el Papa Francisco respondió que sí. “Lamentablemente, el antisemitismo –afirmó– permanece oculto. Lo vemos en los jóvenes, por ejemplo. Es cierto que en este caso es muy grande pero siempre hay algo de antisemita y no siempre basta con ver el Holocausto que cometieron en la Segunda Guerra Mundial, esos 6 millones de asesinados, esclavizados. Y no pasó. Desafortunadamente, no pasó. No podré explicarlo y no tengo explicación, es un hecho que lo veo y no me gusta".