Papa Francisco: "No estoy bien de salud"

Papa Francisco no dio más detalles de su estado de salud.

El papa Francisco admitió en la primera audiencia de este lunes 6 de noviembre por la mañana que no podía leer el discurso preparado debido a su estado de salud. Lo dijo justamente la reunión que tenía pautada con los rabinos europeos.

"Buenos días, les doy la bienvenida -les dijo Jorge Bergoglio- gracias por esta visita que me gusta mucho pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo a ustedes para que se lo lleven".