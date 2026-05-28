La Unión Europea ampliará las cuotas de importación y los aranceles contra China para proteger su industria

Funcionario aseguró que industrias europeas como la química, la metalúrgica y la de tecnologías limpias corrían el riesgo de verse destruidas por la competencia desleal china.

Fuerte debate en las condiciones de comercion entre la UE y China.

El responsable de Industria de la Unión Europea , Stéphane Séjourné , dijo que Bruselas ampliaría las cuotas de importación y los aranceles contra China para proteger a determinados sectores industriales de lo que el bloque considera una amenaza "existencial" por parte de las importaciones chinas, según declaraciones recogidas por el Financial Times y publicadas el jueves.

"Utilizaremos las cláusulas de salvaguardia de manera más generalizada en los sectores y no solo en empresas o materias primas concretas ", dijo Séjourné al FT, añadiendo que industrias europeas como la química, la metalúrgica y la de tecnologías limpias corrían el riesgo de verse destruidas por la competencia desleal china.

El Gobierno chino criticó este jueves el objetivo de la Unión Europea (UE) de "reequilibrar" su relación comercial con el país asiático y lo calificó de "medida proteccionista" y sesgada , en la víspera del debate que celebrará la Comisión Europea sobre el rumbo que debe tomar su relación con Pekín.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, enfatizó en una rueda de prensa rutinaria que el comercio internacional es una elección mutua, en la que no existe imposición de compra o venta.

"China no busca deliberadamente un superávit comercial con Europa", subrayó la vocera, que insistió en que la esencia de las relaciones comerciales internacionales es el beneficio mutuo y la ganancia compartida.

Mao acusó a Bruselas de fijarse únicamente en el comercio de bienes, las cifras comerciales y las importaciones desde China, sin tener en cuenta los servicios, los retornos de inversión o las restricciones a la exportación, tras lo cual, juzgó, "es natural llegar a conclusiones parciales sobre un supuesto desequilibrio comercial".

La vocera expresó que tanto la reducción de dependencias como el reequilibrio comercial son formas de proteccionismo que, a su juicio, solo perjudicarán a los consumidores europeos, aumentarán los costes de las empresas y debilitarán la competitividad industrial a largo plazo.

"La parte europea debería mirar de forma objetiva las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE y cumplir sus compromisos con el libre comercio", apuntó.

Para finalizar, afirmó que China sigue de cerca las medidas de la UE y "tomará las acciones necesarias" para proteger sus derechos e intereses legítimos.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria y Mercado Único, Stéphane Séjourné, recalcó la semana pasada que la Unión Europea debe lograr un "reequilibrio comercial" con China, país con el tiene "un déficit de más de 360.000 millones de euros".