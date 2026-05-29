China busca acercarse a Canadá y abre la puerta a duplicar las exportaciones

El canciller Wang Yi visitó Ottawa por primera vez en una década y planteó ampliar el intercambio bilateral en medio de las tensiones comerciales con EEUU.

El canciller chino, Wang Yi , llegó este viernes a Canadá en una visita considerada clave para recomponer el vínculo bilateral y avanzar en una agenda comercial más amplia, en momentos en que el gobierno canadiense busca reducir su dependencia económica de Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante un encuentro con su par canadiense, Anita Anand , el funcionario chino aseguró que Canadá no solo podría cumplir su meta de aumentar en un 50% las exportaciones hacia China para 2030, sino incluso duplicarlas si se sostiene el actual impulso entre ambos países.

“Canadá está enfocado en hacer crecer su economía y diversificar sus relaciones comerciales ”, afirmó Anand durante la reunión, al remarcar que el vínculo económico con China tiene un peso significativo para Ottawa.

La visita de Wang se extenderá por tres días y marca el primer viaje de un canciller chino a Canadá en diez años . Como parte de la agenda, el ministro también se reunió con el primer ministro Mark Carney , con quien mantuvo un encuentro privado.

El acercamiento se produce después de que ambos países alcanzaran en enero un primer acuerdo comercial para reducir aranceles sobre vehículos eléctricos y canola . Ese pacto coincidió con la visita de Carney a China, la primera de un jefe de gobierno canadiense desde 2017.

China es el segundo socio comercial de Canadá, detrás de Estados Unidos. En ese contexto, Carney intenta disminuir la fuerte exposición de su país al mercado estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles a productos canadienses.

En medio de la guerra comercial con Washington, el primer ministro canadiense prometió duplicar las exportaciones hacia otros mercados durante la próxima década. En el último año, además, su gobierno firmó más de 20 acuerdos económicos y de seguridad con distintos países.

Carney también buscó enviar una señal política hacia Washington. En un discurso pronunciado en Nueva York, pidió construir una “nueva asociación” con Estados Unidos y sostuvo que una Canadá más fuerte ayudaría a “hacer grande otra vez a Estados Unidos”.

Taiwán, el punto de tensión en la relación bilateral

Pese al tono comercial de la visita, la relación entre Ottawa y Beijing todavía enfrenta diferencias sensibles en materia de seguridad y soberanía. El viaje de Wang se produjo días después de que el buque canadiense HMCS Charlottetown realizara un tránsito de rutina por el estrecho de Taiwán.

China rechazó la maniobra y advirtió que se opone a cualquier intento de afectar su soberanía y seguridad bajo el argumento de la “libertad de navegación”.

La tensión también se había incrementado a comienzos de mayo, cuando el diputado conservador Michael Chong viajó a Taiwán y se reunió con el presidente taiwanés, Lai Ching-te, además de otros altos funcionarios.

Chong sostuvo que su visita buscó expresar solidaridad con “una democracia en la primera línea de la intimidación” de China y defender la soberanía canadiense, luego de una advertencia del embajador chino en Canadá contra los políticos que visiten Taiwán.