La presidenta de Perú no se hace responsable de las muertes en protestas

En medio de una crisis política y social que estalló cuando Bolaurte asumió al mando del gobierno, la mandataria peruana se desligó de los fallecidos: “En reiteradas oportunidades y esta no sería la excepción, he dicho que lo lamento mucho, que me duele en el corazón el fallecimiento de esas personas. Dina Boluarte no provocó la violencia. El día que juramenté nadie sabía, ni los congresistas, ni Dina Boluarte ni los ministros que estaban en ese momento en el Ejecutivo sabían que venía un golpe de Estado promovido por el expresidente Castillo.