Pese al alto el fuego, India advierte a Pakistán: "Si hay un ataque terrorista, se dará una respuesta adecuada"

Desde el gobierno indio se mantienen en alerta y aclararon: “Si hay un ataque terrorista contra la India, se dará una respuesta adecuada”, expresaron en la embajada de ese país en Argentina a un reducido grupo de medios, entre ellos Ámbito, donde descartaron que el alto el fuego responda a un pedido de Donald Trump. “Es un acuerdo bilateral”, manifestó el oficial Cd´A de la embajada, Santhosha H, a cargo de la sede diplomática a la espera de la designación del nuevo embajador. Y, repitió otras dos consignas que lanzó el primer ministro Narendra Modi: “La India no tolerará ningún chantaje nuclear. Y, además, no haremos distinción entre el gobierno que patrocina el terrorismo y los cerebros del terrorismo”. Es que el conflicto tiene en vilo al mundo por tratarse de dos países con alto potencial nuclear. No obstante, aclaró: “La India es una nación de paz, con preceptos budistas, la acción militar es la última opción, la intención es no escalar”.