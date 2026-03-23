Pese al cese al fuego de EEUU, Israel continúa con los bombardeos en Irán y desafía la decisión de Donald Trump + Seguir en









Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) anunciaron que lanzaron una serie de ataques aéreos sobre la capital de Irán. Minutos antes, Donald Trump confirmó que suspende los ataques en medio de conversaciones con Teherán.

Tras el mensaje de Donald Trump en el que confirmó el cese al fuego de Estados Unidos sobre Irán, el ejército israelí anunció una nueva ofensiva contra la capital iraní.

Israel anunció una nueva oleada de ataques en el “corazón de Teherán”. Tras el mensaje de Donald Trump en el que confirmó el cese al fuego de Estados Unidos sobre Irán, el ejército israelí anunció una nueva ofensiva contra la capital iraní.

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israel ataca teheran 23 de marzo Este domingo, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu confirmó durante una visita a la ciudad sureña de Arad, tras el impacto de un misil iraní, que Israel está "aplastando" al enemigo y "ganando la batalla" contra Irán. En ese momento, llamó a otros países a unirse a esta ofensiva que el Ejército israelí estima que durará al menos varias semanas.

A su vez, Teherán desmintió cualquier contacto con Washington y vinculó la reacción estadounidense a sus recientes advertencias. Según el régimen, si sus instalaciones energéticas vuelven a ser blanco de ataques, su respuesta será "sin contención".

Además, subrayaron que hasta ahora solo han empleado una mínima parte de su arsenal, amenazando con sabotear el Golfo Pérsico y golpear centrales eléctricas.

La advertencia de Irán En paralelo, Irán advirtió el lunes que atacará plantas eléctricas en todo Medio Oriente si el presidente estadounidense cumple su amenaza de insistir centrales eléctricas en la República Islámica.

La amenaza de Teherán pone en peligro tanto el suministro eléctrico como el agua en los estados árabes del Vago, particularmente porque las naciones desérticas combinan sus centrales eléctricas con plantas desalinizadoras cruciales para el suministro de agua potable. Donald Trump advirtió que atacará las centrales eléctricas iraníes si Teherán no desbloquea el Estrecho de Ormuz. Con el ultimátum de 48 horas expirando antes de la medianoche GMT de este martes, la tensión bélica se dispara, agravando una crisis energética que ya mantiene los precios del gas natural por las nubes a nivel global.