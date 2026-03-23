Irán negó haber mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre la guerra y desmintió la versión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció la postergación de ataques por cinco días tras supuestos contactos “productivos”, según informaron las agencias Fars y Tasnim, vinculadas al régimen iraní, en un contexto de máxima tensión regional.
Irán niega contactos con EEUU y desmiente la versión de Donald Trump sobre negociaciones con Teherán
Teherán negó cualquier diálogo con Washington y aseguró que la postergación de ataques responde a la presión militar iraní, no a conversaciones.
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Teherán negó conversaciones con EEUU y desmintió negociaciones con Trump
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Las agencias, aseguraron que no existieron ni contactos directos ni negociaciones indirectas con Estados Unidos en medio de la escalada. La desmentida contradice de forma directa las declaraciones de Donald Trump, quien había sostenido que su decisión de frenar temporalmente los ataques se basó en avances diplomáticos.
Según publicó Tasnim, un alto funcionario de seguridad iraní fue categórico al rechazar cualquier instancia de diálogo: “no ha habido ni hay negociaciones en curso”. De este modo, desde Teherán buscan desactivar la narrativa estadounidense que sugiere una vía de entendimiento abierta.
Advertencias sobre el estrecho de Ormuz y los mercados
El mismo funcionario advirtió además sobre las consecuencias que podría tener la actual escalada, incluso sin enfrentamientos directos. “Con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra, ni habrá tranquilidad en los mercados energéticos”, sostuvo.
Las declaraciones apuntan a uno de los puntos más sensibles del conflicto: el impacto global en el suministro energético y en la estabilidad de los precios internacionales, en un contexto donde cualquier alteración en esa vía marítima puede tener repercusiones inmediatas.
Críticas al ultimátum de Trump y promesa de respuesta
Desde Teherán también cuestionaron el plazo de cinco días anunciado por Trump para posponer los ataques. Para el funcionario citado por Tasnim, esa decisión no implica una desescalada real, sino la continuidad de la estrategia estadounidense.
“El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan estadounidense para cometer crímenes contra el pueblo”, afirmó. En esa línea, remarcó la postura iraní frente a una posible ofensiva: “Nosotros continuaremos respondiendo y defendiendo ampliamente al país”.
Irán atribuye la pausa a su presión militar
En paralelo, tanto Fars como Tasnim señalaron que la decisión de Washington de dar marcha atrás en el ataque a infraestructuras críticas iraníes no responde a negociaciones, sino a la capacidad de disuasión de Irán.
Según las publicaciones, el presidente estadounidense habría frenado su plan “debido a la credibilidad de las amenazas militares de Irán”, una interpretación que refuerza la idea de que Teherán busca posicionarse como un actor con poder de respuesta frente a cualquier agresión.
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