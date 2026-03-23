Irán niega contactos con EEUU y desmiente la versión de Donald Trump sobre negociaciones con Teherán + Seguir en









Teherán negó cualquier diálogo con Washington y aseguró que la postergación de ataques responde a la presión militar iraní, no a conversaciones.

Irán desmiente contactos con EEUU y contradice la versión de Trump.

Irán negó haber mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre la guerra y desmintió la versión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció la postergación de ataques por cinco días tras supuestos contactos “productivos”, según informaron las agencias Fars y Tasnim, vinculadas al régimen iraní, en un contexto de máxima tensión regional.

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Las agencias, aseguraron que no existieron ni contactos directos ni negociaciones indirectas con Estados Unidos en medio de la escalada. La desmentida contradice de forma directa las declaraciones de Donald Trump, quien había sostenido que su decisión de frenar temporalmente los ataques se basó en avances diplomáticos.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump Irán rechaza haber dialogado con Washington en plena guerra. Según publicó Tasnim, un alto funcionario de seguridad iraní fue categórico al rechazar cualquier instancia de diálogo: “no ha habido ni hay negociaciones en curso”. De este modo, desde Teherán buscan desactivar la narrativa estadounidense que sugiere una vía de entendimiento abierta.

Advertencias sobre el estrecho de Ormuz y los mercados El mismo funcionario advirtió además sobre las consecuencias que podría tener la actual escalada, incluso sin enfrentamientos directos. “Con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra, ni habrá tranquilidad en los mercados energéticos”, sostuvo.

Las declaraciones apuntan a uno de los puntos más sensibles del conflicto: el impacto global en el suministro energético y en la estabilidad de los precios internacionales, en un contexto donde cualquier alteración en esa vía marítima puede tener repercusiones inmediatas.

buque estrecho ormuz Irán advierte que el conflicto impedirá volver a la normalidad en el estrecho. Reuters Críticas al ultimátum de Trump y promesa de respuesta Desde Teherán también cuestionaron el plazo de cinco días anunciado por Trump para posponer los ataques. Para el funcionario citado por Tasnim, esa decisión no implica una desescalada real, sino la continuidad de la estrategia estadounidense. “El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan estadounidense para cometer crímenes contra el pueblo”, afirmó. En esa línea, remarcó la postura iraní frente a una posible ofensiva: “Nosotros continuaremos respondiendo y defendiendo ampliamente al país”. ataque eeuu irán Teherán asegura que la pausa de EEUU responde a sus amenazas militares. Sputnik Mundo Irán atribuye la pausa a su presión militar En paralelo, tanto Fars como Tasnim señalaron que la decisión de Washington de dar marcha atrás en el ataque a infraestructuras críticas iraníes no responde a negociaciones, sino a la capacidad de disuasión de Irán. Según las publicaciones, el presidente estadounidense habría frenado su plan “debido a la credibilidad de las amenazas militares de Irán”, una interpretación que refuerza la idea de que Teherán busca posicionarse como un actor con poder de respuesta frente a cualquier agresión.