Por qué la base de Diego García que Irán tiene en la mira es clave para EEUU + Seguir en









El enclave militar en el océano Índico, blanco reciente de Irán, es una pieza central para la proyección global de Estados Unidos y sus operaciones en Medio Oriente.

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El intento de Irán de atacar la base de Diego García marcó un punto de inflexión en la guerra en Medio Oriente. Ubicada en una isla remota del océano Índico, esta instalación militar operada por Estados Unidos y el Reino Unido es considerada uno de los activos estratégicos más importantes de Washington fuera de su territorio.

La base funciona como una plataforma clave para proyectar poder militar en una vasta región que abarca Medio Oriente, el sur de Asia y el este de África. Desde allí, Estados Unidos despliega bombarderos, buques y submarinos, lo que le permite responder con rapidez a distintos escenarios de conflicto. A lo largo de las últimas décadas, fue utilizada en operaciones que van desde la guerra de Vietnam hasta las campañas en Irak y Afganistán.

En el contexto actual, su relevancia se incrementó aún más. En los últimos meses, Washington reforzó su presencia con bombarderos estratégicos, incluso con capacidad nuclear, en medio de la escalada contra Irán y sus aliados. Esto convierte a Diego García en un punto neurálgico tanto para ataques de largo alcance como para tareas de disuasión militar.

El reciente lanzamiento de misiles iraníes hacia la isla —aunque sin impacto— evidenció no solo la ampliación geográfica del conflicto, sino también la capacidad de Teherán para alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Este movimiento elevó la preocupación internacional, ya que pone en riesgo una base considerada esencial para el control de rutas marítimas estratégicas y el equilibrio militar global.

Además de su valor operativo, la ubicación de Diego García es clave: se encuentra cerca de importantes rutas comerciales por donde circula gran parte del petróleo mundial. Esto refuerza su rol en la seguridad energética y en el control de uno de los corredores más sensibles del comercio internacional. En este escenario, el hecho de que Irán haya elegido este objetivo no es casual. Más que un ataque puntual, representa un mensaje geopolítico: la guerra ya no se limita al Golfo Pérsico y empieza a proyectarse hacia una escala más amplia, con riesgos crecientes para la estabilidad global.