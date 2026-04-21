Por qué Perú aún no tiene resultados electorales: impugnaciones, irregularidades y demoras

Con casi un millón de votos observados, el escrutinio sigue estancado y los resultados finales podrían conocerse recién a mediados de mayo.

El recuento de votos de las elecciones presidenciales de Perú continúa demorado y sin resultados definitivos debido a la gran cantidad de actas impugnadas, irregularidades detectadas y disputas políticas , en un escenario que alimenta la desconfianza hacia las instituciones y mantiene en suspenso la definición del balotaje.

La autoridad electoral peruana prevé que los resultados finales no estarán disponibles antes del 15 de mayo , debido al volumen de actas observadas que deben ser revisadas de manera individual. En total, cerca de un millón de votos distribuidos en 5.143 actas presentan irregularidades y requieren un análisis detallado por parte de los jurados electorales.

El proceso se vuelve aún más complejo porque los ciudadanos votaron en simultáneo para cinco instancias distintas (presidenciales, legislativas y otros órganos), lo que multiplica la cantidad de documentación a procesar y retrasa el conteo general.

Mientras avanza lentamente el escrutinio, aún no está definido quién acompañará a Keiko Fujimori en el balotaje del 7 de junio. La candidata de derecha ya tiene asegurado su lugar , pero el segundo puesto se disputa voto a voto entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

Con cerca del 94% de las actas procesadas , Sánchez mantiene una ventaja de apenas 14.000 votos , lo que explica la alta cantidad de impugnaciones y la presión sobre el sistema electoral.

Keiko Fujimori ya tiene asegurado su lugar en el balotaje, pero el segundo puesto sigue en disputa.

Impugnaciones masivas y estrategia política

En un contexto de extrema paridad, los partidos recurren con frecuencia a la impugnación de actas. Estas objeciones pueden basarse en errores en las cifras, datos incompletos o ilegibles, situaciones habituales en un proceso electoral con 35 candidatos.

Cuando las inconsistencias no pueden corregirse, la legislación vigente establece la realización de un recuento de votos en lugar de anular las actas, lo que también contribuye a extender los plazos.

Irregularidades, denuncias y clima de desconfianza

El proceso electoral estuvo marcado por distintas irregularidades. Entre ellas, se reportaron retrasos en la entrega de urnas y boletas que impidieron votar a unos 50.000 ciudadanos, lo que obligó a extender la jornada electoral en algunos centros.

Además, se encontraron cuatro cajas con aproximadamente 1.200 boletas en un contenedor de basura en Lima, lo que motivó inspecciones de la fiscalía en instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El JNE, por su parte, denunció a su titular, Piero Corvetto, y a otros funcionarios por presuntas irregularidades.

Candidatos elecciones Perú

Acusaciones de fraude y falta de pruebas

En medio de este escenario, Rafael López Aliaga denunció “fraude electoral”, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones. También convocó a manifestaciones en Lima que reunieron a más de 3.000 personas y ofreció recompensas económicas a quienes aporten información sobre posibles irregularidades.

La misión de observación electoral de la Unión Europea reconoció la existencia de “graves fallos” en el proceso, pero aclaró que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude.

Resultados parciales estancados: qué muestran las cifras de la ONPE hasta ahora

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se mantiene prácticamente sin cambios en las últimas horas y alcanza el 93,850% de actas procesadas, incluyendo votos del territorio peruano y del exterior. Desde la noche del lunes 20 hasta la mañana del martes 21 no se registraron avances significativos, lo que refuerza la percepción de un escrutinio estancado.

Según los datos publicados por la ONPE, del total de 92.766 actas, un 6,067% fue derivado al Jurado Electoral Especial para resolver observaciones, mientras que apenas un 0,083% permanece pendiente de procesamiento. Este volumen de actas observadas explica en gran parte la falta de movimiento en los resultados generales.

peru La diferencia mínima entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga intensifica las impugnaciones.

En cuanto a las tendencias, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con el 17,047% de los votos (2.695.457 sufragios). La disputa por el segundo puesto continúa siendo ajustada: Roberto Sánchez registra el 12,010% (1.899.064 votos), seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, con el 11,917% (1.884.279 votos).

Más atrás aparecen Jorge Nieto con el 11,059% (1.748.580 votos), Ricardo Belmont con el 10,169% (1.607.877 votos), Carlos Álvarez con el 7,884% (1.246.583 votos), Alfonso López Chau con el 7,347% (1.161.767 votos) y Marisol Pérez Tello con el 3,429% (542.198 votos).

El escaso margen entre los candidatos que disputan el segundo lugar, sumado a la gran cantidad de actas en revisión, mantiene abierto el escenario electoral y explica por qué el conteo avanza con extrema lentitud.