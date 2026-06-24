Qatar adelantó que reanudarán la producción habitual de GNL "en pocas semanas" + Agregar ámbito en









El jefe de Gobierno, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani, remarcó el despliegue del personal y afirmó que la corporación petrolera del país agiliza las gestiones para restablecer las tareas estándar de exportación apenas se pacifique la circulación por el área marítima clave.

Qatar normalizará su producción de GNL en unas semanas, según informó el primer ministro.

El jefe de Gobierno y de la diplomacia de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán, aseguró que el segundo exportador global de gas natural licuado (GNL) recuperará sus niveles habituales de suministro en el corto plazo. El funcionario detalló que el bombeo, paralizado tras los daños sufridos en las plantas durante el conflicto bélico entre Irán y sus oponentes, se normalizará casi por completo, exceptuando la infraestructura que registró el impacto directo. Cabe destacar que el país del Golfo actúa como mediador clave, junto a Pakistán, en las negociaciones entre Washington y Teherán.

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El funcionario remarcó el despliegue técnico actual al afirmar que “nuestros equipos llevan movilizados varias semanas”. En ese sentido, explicó que la firma estatal QatarEnergy se encuentra “preparando la reanudación de las operaciones normales tan pronto como se normalice la situación en el estrecho” de Ormuz. Destrabar este paso marítimo clave es un punto resolutivo esencial del pacto transitorio alcanzado hace unos días, además de una meta prioritaria para la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, que busca mitigar el desabastecimiento energético global.

El ataque a Ras Laffan obliga a mantener la cláusula de "fuerza mayor" La parálisis de la compañía comenzó apenas cuatro días después de desatarse el conflicto bélico, cuando su megaestructura de licuefacción de Ras Laffan sufrió un ataque con drones. A raíz de esta ofensiva, la firma notificó formalmente a sus clientes la cláusula legal de "fuerza mayor" para eximirse de responsabilidades contractuales y confirmó que sufrirá demoras el ambicioso proyecto para expandir el yacimiento North Field, cuya meta es elevar la capacidad de producción anual de 77 a 126 millones de toneladas de cara a 2027.

En este contexto, Abdulrahmán explicó que la nación del Golfo, una de las más damnificadas por las represalias de Teherán contra los territorios con bases norteamericanas tras la ofensiva de EEUU e Israel, ya inició el alistamiento de sus buques metaneros. La medida se puso en marcha luego de sellarse, la semana pasada, un memorando de entendimiento para concluir las hostilidades.

El funcionario proyecta que la circulación comercial por el estratégico canal marítimo empiece a restablecerse paulatinamente durante las primeras semanas de aplicación del pacto; sin embargo, aclaró que QatarEnergy mantendrá la condición jurídica de "fuerza mayor" por un tiempo más y que únicamente desactivará la medida de excepción cuando evalúen con total certeza que "todos los problemas han sido resueltos y que es seguro operar".

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