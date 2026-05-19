Qatar advierte que las negociaciones entre EEUU e Irán "necesitan más tiempo" y enfría el optimismo de Donald Trump + Agregar ámbito en









El gobierno qatarí respaldó la mediación impulsada por Pakistán y pidió extender las conversaciones entre Washington y Teherán para evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente. Trump había asegurado que suspendió un ataque contra Irán por el avance de “negociaciones serias”.

Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos buscan consolidarse como mediadores regionales para impedir un nuevo ataque estadounidense sobre Teherán.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, anunció este martes, que las negociaciones entre EEUU e Irán, mediadas por Pakistán tomarán más tiempo para que lleguen a buen puerto. Las declaraciones de la vocería qatarí se dan luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendiera -presuntamente- un ataque contra Teherán, "ya que se están llevando a cabo negociaciones serias", con el país persa.

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"Apoyamos el esfuerzo diplomático de Pakistán, que ha mostrado seriedad a la hora de reunir a las partes y encontrar una solución, y creemos que se necesita más tiempo", declaró Ansari en una rueda de prensa. "Queremos proteger a la población de la región para que no sea la principal perdedora de cualquier escalada en la región", amplió.

El pasado lunes por la tarde, Trump anunció que posponía un ataque contra Teherán, debido a que el "Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan". Por eso, basándose en el "respeto a los líderes mencionados, he instruido".

Qué exige Irán para avanzar hacia un acuerdo

Durante el fin de semana, la agencia iraní Fars aseguró que Estados Unidos presentó cinco condiciones principales para avanzar hacia un acuerdo de paz con Teherán.

Entre los puntos mencionados figura la exigencia de que Irán transfiera uranio enriquecido a Estados Unidos, mientras Washington no ofrecería reparaciones de guerra y liberaría menos de una cuarta parte de los activos iraníes congelados. Por su parte, la República Islámica reclama reparaciones económicas, el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y una participación en el control del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a fines de febrero y ya dejó miles de muertos, principalmente en la República Islámica y Líbano. En respuesta, Teherán lanzó ataques contra aliados estadounidenses en el Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, además de objetivos israelíes.