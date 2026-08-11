Australia prepara vacunas para proteger a las aves de la gripe aviar H5 + Agregar ámbito en









Ante la expansión del virus, las autoridades anunciaron planes específicos de inmunización para ejemplares en cautiverio y poblaciones silvestres, con el objetivo de reducir su impacto sobre la fauna australiana.

Australia recurre a la vacunación para enfrentar la gripe aviar H5.

El gobierno de Australia anunció que comenzará a vacunar a especies de aves consideradas especialmente vulnerables frente a la cepa H5 de la gripe aviar, un virus altamente contagioso que ya está afectando al país.

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El país se mantuvo durante años como el único continente libre de esta enfermedad, que provocó importantes brotes entre aves domésticas y silvestres en distintas partes del mundo. Sin embargo, esa situación cambió en junio, cuando se confirmó el primer caso en territorio australiano tras detectarse el virus en un ave marina migratoria.

El impacto de la enfermedad también se extendió a otras especies. La semana pasada, el Gobierno informó de la muerte de unas 13.000 crías de elefante marino vinculadas al brote. Ante este escenario, las autoridades preparan medidas de inmunización dirigidas tanto a ejemplares mantenidos en cautiverio como a determinadas poblaciones de aves silvestres.

El gobierno australiano alerta por nuevos casos de gripe aviar. Las autoridades de Australia advierten sobre la expansión del virus "Es difícil vacunar a las aves silvestres. Se necesitan dos dosis de vacuna para inmunizarlas", explicó el ministro de Medioambiente, Murray Watt. "Donde sea posible vacunar a las aves silvestres, lo haremos; pero la prioridad es vacunar a las aves que se encuentran en cautiverio", agregó.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Julie Collins, advirtió que el país debe estar preparado para nuevos episodios de mortalidad entre las aves. "Esto seguirá propagándose por todo el país", afirmó.

Hasta el lunes, las autoridades australianas habían contabilizado 231 casos confirmados o considerados presuntamente positivos de gripe aviar H5.