Barack Obama eligió los libros que marcaron su juventud para lanzar un podcast sobre su visión del mundo: cuáles son

El expresidente estadounidense recorrerá obras literarias que marcaron su mirada sobre el mundo.

Barack Obama seleccionó seis obras literarias que, según explicó, tuvieron una influencia profunda en su forma de entender el mundo.

Barack Obama lanzará un podcast dedicado a los libros que marcaron su manera de entender el mundo y la sociedad , con una selección de seis obras de autores como Toni Morrison, James Baldwin y John le Carré. La serie, producida por Audible junto a Higher Ground, la productora de los Obama, se estrenará el 24 de septiembre.

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El podcast se llamará A Great Book with Barack Obama y tendrá seis episodios. En cada entrega, el expresidente estadounidense conversará con un invitado sobre uno de los títulos que seleccionó por su influencia personal y por las reflexiones que le despertaron a lo largo de su vida.

La lista incluye La canción de Salomón , de Toni Morrison; El topo , de John le Carré; The Fire Next Time , de James Baldwin; All the Pretty Horses , de Cormac McCarthy; Gilead , de Marilynne Robinson; y All the King's Men , de Robert Penn Warren.

“ Los grandes libros siempre me han ayudado a descubrir quién soy y en qué creo ”, dijo el expresidente. “Los seis libros que componen esta serie me han acompañado a lo largo de mi vida, y cada uno tiene algo que enseñarnos sobre la experiencia humana”.

La producción estará a cargo de Audible, compañía propiedad de Amazon, en colaboración con Higher Ground , la productora fundada por Barack y Michelle Obama. La serie comenzará a estar disponible el 24 de septiembre y contará con seis episodios.

En cada programa, Obama estará acompañado por un invitado para analizar la obra elegida, su influencia y las preguntas que plantea sobre la vida personal y la sociedad. Sin embargo, los nombres de los invitados todavía no fueron anunciados.

El expresidente adelantó que las conversaciones buscarán ir más allá de una simple recomendación de lectura y explorar la relación entre la literatura y la manera en que las personas interpretan su entorno.

El nuevo podcast de Obama tendrá seis episodios y se estrenará en Audible el 24 de septiembre. Foto: Pixabay

“Para este podcast, invité a algunos amigos a explorar por qué sus obras resuenan con nosotros, cómo pueden influir en nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, y por qué la literatura es más importante que nunca”, comentó.

Obama también expresó su deseo de que el proyecto motive a los oyentes a acercarse nuevamente a algunas de estas obras. “Espero que los oyentes se inspiren para descubrir o redescubrir libros que transformen su perspectiva sobre sí mismos y el mundo”, agregó.

El nuevo podcast de Obama tendrá seis episodios y se estrenará en Audible el 24 de septiembre. Foto: Pixabay

La participación de Obama en un proyecto dedicado a los libros no resulta novedosa. Durante años, el expresidente estadounidense compartió públicamente sus lecturas favoritas, especialmente a través de sus tradicionales listas de libros de verano y sus selecciones de fin de año.

A finales de julio publicó su lista correspondiente a este verano, que incluyó Kin, de Tayari Jones; Vigil, de George Saunders; The Things We Never Say, de Elizabeth Strout; Transcription, de Ben Lerner; y Cool Machine, de Colson Whitehead.

A diferencia de esas recopilaciones recientes, la selección realizada para el podcast está compuesta casi por completo por obras publicadas durante el siglo XX. La única excepción es Gilead, de Marilynne Robinson, que llegó a las librerías en 2004.

La selección incluye obras de Toni Morrison, John le Carré, James Baldwin, Cormac McCarthy, Marilynne Robinson y Robert Penn Warren.

A finales de julio publicó su lista correspondiente a este verano, que incluyó Kin, de Tayari Jones; Vigil, de George Saunders; The Things We Never Say, de Elizabeth Strout; Transcription, de Ben Lerner; y Cool Machine, de Colson Whitehead.

La elección de Gilead también tiene un componente personal. Obama y Marilynne Robinson mantuvieron correspondencia después de que el expresidente la invitara a cenar en la Casa Blanca.

La relación entre ambos también quedó vinculada al reconocimiento oficial. En 2012, Obama le otorgó a Robinson la Medalla Nacional de Humanidades, una de las distinciones culturales más importantes de Estados Unidos.

El vínculo con Marilynne Robinson

La elección de Gilead también tiene un componente personal. Obama y Marilynne Robinson mantuvieron correspondencia después de que el expresidente la invitara a cenar en la Casa Blanca.

La relación entre ambos también quedó vinculada al reconocimiento oficial. En 2012, Obama le otorgó a Robinson la Medalla Nacional de Humanidades, una de las distinciones culturales más importantes de Estados Unidos.

Con A Great Book with Barack Obama, el expresidente llevará así al formato podcast una práctica que ya forma parte de su vínculo público con la literatura: compartir las obras que considera capaces de modificar la forma en que las personas comprenden su propia vida y el mundo que las rodea.