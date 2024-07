Qué es ANTIFA, la organización de extrema izquierda a la que pertenecería el tirador de Donald Trump

Según reveló New York Post tiempo atrás, la administración Trump culpó a ANTIFA en reiteradas oportunidades de agitar ataques contra la policía, incitar al saqueos y quemar negocios durante las protestas que se sucedieron en Estados Unidos en reacción a la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis.

image.png

¿Qué significa ANTIFA?

Mark Bray, profesor de historia en Dartmouth College que escribió sobre el movimiento ANTIFA en su libro de 2017, “The Anti-Fascist Handbook”, dijo que la mayoría de sus miembros “apoyan incondicionalmente la autodefensa militante contra la policía y la destrucción selectiva de la policía y la propiedad capitalista”.

Como indicó NyP, para Bray es más una ideología compartida entre un grupo de personas de base flexible y sin ningún liderazgo jerárquico, que una típica organización estructurada con una cadena de mando distintiva.

¿Quién apoya a ANTIFA?

El periódico estadounidense aseguró que si bien no hay cifras generales de cuántos intengrantes posee el grupo, los miembros abarcan desde marxistas, leninistas, socialdemócratas hasta anarquistas. "Es imposible determinar el número exacto de personas que pertenecen a los grupos ANTIFA porque los miembros ocultan sus actividades políticas a las autoridades y a la extrema derecha, y las preocupaciones sobre la infiltración y las altas expectativas de compromiso hacen que el tamaño de los grupos sea bastante pequeño", escribió Bray en un artículo de opinión en el Washington Post.

Los miembros realizan la mayor parte de su organización y recaudación de fondos en una combinación de sitios de redes sociales antes de reunirse desde todas partes para protestar.

La estética de ANTIFA

Los miembros de ANTIFA, que suelen vestir ropa negra y sus rostros ocultos por máscaras, no rehuyen la violencia y creen que destruir la propiedad es una expresión política justa, publicó el diario de EEUU. “Hay un lugar para la violencia. ¿Es ese el mundo en el que queremos vivir? No. ¿Es el mundo que queremos habitar? No. ¿Es el mundo que queremos crear? No. ¿Pero retrocederemos? Sí”, dijo a The Atlanta Voice, Scott Crow, ex organizador de ANTIFA.

Los "antifascistas" aceptan la violencia porque “creen que las élites controlan el gobierno y los medios de comunicación. Por eso necesitan hacer una declaración frontal contra las personas que consideran racistas”.

image.png

Los orígenes de ANTIFA

A ANTIFA le gusta rastrear su historia de lucha contra grupos duros de derecha, hasta aquellos que se opusieron a Benito Mussolini en Italia y a Adolf Hitler en Alemania el siglo pasado.

Pero la consecuencia moderna surge de la Acción Antirracista, que apareció por primera vez en 1987 en oposición a los grupos neonazis, y a Rose City ANTIFA en Portland en 2007.

ANTIFA

Las acciones recientes de ANTIFA

Desde hace años ANTIFA se expandió y se volvió mucho más activa desde que el presidente Trump ingresó a la Casa Blanca en enero de 2017.

En febrero de ese año, activistas de ANTIFA organizaron protestas en la Universidad de California en Berkeley por la aparición del orador conservador Milo Yiannopoulos. Los miembros prendieron fuego, arrojaron piedras a la policía y destrozaron negocios, causando daños estimados en 100.000 dólares.

En agosto de ese mismo año, se enfrentaron con grupos supremacistas blancos en Charlottesville, durante una manifestación de Unite the Right.

Los activistas de ANTIFA vestidos de negro paralizaron Portland en agosto de 2019 cuando se enfrentaron a grupos de derecha. En esa oportunidad, las escaramuzas entre el grupo ocurrieron en un parque cercano y en las calles. La policía arrestó a 13 personas y confiscó una pistola paralizante, un escudo, spray para osos y postes de metal y madera.