Donald Trump asegura que Irán acepta un acuerdo de paz pero Teherán lo desmiente

El mandatario estadounidense afirmó que mantuvo contactos con funcionarios iraníes y que ya fueron aceptados los términos finales para frenar las hostilidades. Desde el país persa negaron la existencia de un entendimiento cerrado.

El presidente de EEUU, Donald Trump , anunció este jueves la suspensión de nuevos ataques sobre Irán, tras llevar a cabo “ conversaciones al más alto nive l” con funcionarios iraníes en las que todas las partes han aprobado los “puntos finales”. Las declaraciones del norteamericano generaron expectativa por la posibilidad de que esta vez se llegue a un acuerdo de paz en el conflicto que inició el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, según confirmó la Agencia de Noticias Fars afín al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica , no hay ningún acuerdo aprobado.

Horas antes, el propio Trump había amenazado con tomar la isla iraní de Jarg (Kharg) , principal centro de exportación petrolera del país, y asumir el “control total” de ese sector estratégico, al que definió como el motor económico de la República Islámica.

En el mismo contexto de los ataques y declaraciones cruzadas, Irán avisó que responderá con una escalada mayor si EEUU lanza nuevos ataques sobre su territorio. La amenaza fue difundida por el cuartel general Khatam al-Anbiya, el máximo comando militar conjunto de la República Islámica, a través de un comunicado replicado por medios estatales.

El mensaje llegó pocas horas después de que Trump dejará abierta la posibilidad de nuevos bombardeos contra objetivos iraníes. En ese contexto, las autoridades de Teherán también endurecieron el tono respecto de su sector energético y advirtieron que, si continúan las agresiones contra su infraestructura petrolera, "o las exportaciones de petróleo y gas serán para todos, o no serán para nadie",según informó Reuters.

Además el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf“ volvió a apuntar contra las cambiantes posturas de la Casa Blanca. "Las estrategias equivocadas y las decisiones impulsivas volverán a poner todo el tablero en una situación peor”, escribió este jueves en X , según reportó CNN.

“Harán estallar la infraestructura y los mercados energéticos y crearán un atolladero interminable en el que quedarán atrapados durante años. Verán a un Irán diferente”, agregó Ghalibaf, principal negociador iraní en las conversaciones.

Trump y su "amor" por la inflación

Por otro lado, el presidente norteamericano realizó una insólita declaración durante el miércoles, al declarar abiertamente su “amor” hacía la inflación. La frase del republicano sorprendió luego de que se conociera el dato del Índice de precios al Consumidor (IPC) que trepó hasta el 4,2%, el número más alto en tres años.

Ante la consulta de periodistas luego de que se conociera el dato inflacionario, el republicano no dudo en dejar una llamativa declaración. “No, me encanta. Los números fueron geniales. ¿Saben lo que realmente amo? Amo la inflación”, dijo Trump en una rueda de prensa en el Salón Oval.

"¿Saben por qué? Porque en cuanto termine esta guerra, saben, puedo decirlo ahora, algo que ustedes no sabían". "¿Saben que hemos estado extrayendo millones de barriles de petróleo? Nadie lo sabe ¿Saben quién no lo sabe? Irán hasta ahora" reveló el mandatario.