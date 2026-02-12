Desapariciones en México: un informe privado alerta por un salto del 200% en diez años

El reporte se conoce mientras conmociona al país la desaparición de 10 trabajadores de una minera canadiense, cinco de los cuales fueron hallados muertos.

Un informe titulado “Violencia en México , 2015-2025: análisis de datos y propuestas para la paz” encendió nuevas alarmas sobre la evolución de la inseguridad en el país. El documento, elaborado por la ONG México Evalúa , sostiene que las desapariciones aumentaron un 200% en la última década , en un contexto de violencia vinculada al crimen organizado.

De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas pasó de 4.114 casos en 2015 a 12.872 en 2025 , un incremento que el think tank describe como “sostenido y estructural”.

Las cifras oficiales muestran que el promedio diario de homicidios descendió en el mismo período, de 86,9 a 52,4 asesinatos por día , lo que implica 34 crímenes menos cada jornada. Incluso, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que enero registró el nivel más bajo de homicidios desde 2017.

Sin embargo, para México Evalúa , ese dato no refleja por sí solo la magnitud del problema. El informe subraya que los homicidios “no deben verse como un fenómeno separado” sino “como parte de una misma dinámica” junto a las desapariciones.

“ Tanto homicidios como desapariciones comparten determinantes territoriales, criminales e institucionales , y su evolución conjunta ofrece una medida más realista de la magnitud de la violencia y de las fallas estructurales del Estado”, expone el documento.

En esa línea, advierte que la coexistencia de tasas elevadas de asesinatos y desapariciones sugiere que esta última puede funcionar como un mecanismo para ocultar crímenes y distorsionar las estadísticas oficiales de violencia letal.

El epicentro en el noroeste

El estudio identifica a Sinaloa, Sonora y Baja California Sur como los focos más críticos. Esos tres estados no solo concentran las tasas más altas de desapariciones en 2025, sino que presentan “patrones claros” asociados a disputas territoriales persistentes y a la presencia sostenida de grupos armados.

En particular, Sinaloa encabeza el ranking con una tasa de 29,9 desaparecidos cada 100.000 habitantes, por encima de Sonora (26,3), Baja California Sur (24,1), Nayarit (22,7) y Baja California (22,2).

La crisis en Sinaloa se da en medio de una escalada interna en el cártel local, tras la captura del sucesor de Ismael “El Mayo” Zambada y la histórica extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que reconfiguró el mapa del poder criminal.

Violencia “más amplia” que la tasa de asesinatos

El informe introduce el concepto de “violencia letal” para medir el fenómeno de forma más integral, combinando homicidios, feminicidios y desapariciones. Bajo ese enfoque, sostiene que México “es mucho más violento que hace una década”, pese a la insistencia oficial en usar la tasa de asesinatos como principal indicador de seguridad.

La publicación del reporte coincide con un caso que volvió a colocar el tema en el centro del debate: la reciente desaparición de 10 trabajadores de una minera canadiense, cinco de los cuales fueron hallados muertos.

Para México Evalúa, la lectura fragmentada de las estadísticas puede ofrecer una imagen incompleta del fenómeno. El desafío, concluye, es abordar la violencia como un sistema interconectado que excede el conteo aislado de homicidios.

Hallan cinco mineros muertos en Sinaloa y detienen a sospechosos

Las autoridades mexicanas confirmaron la identificación de los cuerpos de cinco de los diez trabajadores de la minera canadiense Vizla Silver Corp que estaban desaparecidos desde el 23 de enero en el estado de Sinaloa. Los restos fueron hallados en un predio de la localidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde la compañía explota yacimientos de plata y oro.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó además la detención de cuatro presuntos integrantes del grupo criminal Los Chapitos, quienes habrían declarado que “confundieron” a los obreros con miembros de la facción rival conocida como Los Mayos. Las autoridades continúan con la búsqueda de los cinco trabajadores restantes.

El caso se inscribe en la escalada de violencia que atraviesa Sinaloa, donde las disputas internas del Cártel de Sinaloa mantienen en tensión al estado, que acumula más de 7.000 personas desaparecidas según datos oficiales.