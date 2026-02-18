Cuba inició la distribución de ayuda humanitaria procedente de México

México envió más de 40 toneladas de productos para pequeños comercios, entre ellos, arroz, frijoles y fruta. Ciertos grupos sociales tendrán prioridad mientras la isla vive una crisis energética.

Las familias que tendrán prioridad serán aquellas con “niños de cero a 13 años, personas mayores de 65 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla; así como a núcleos en situación de vulnerabilidad”, agregaron en un comunicado.

Las autoridades de Cuba iniciaron el martes la distribución de ayuda humanitaria enviada desde México después de que un cerco energético de EEUU profundizara la crisis en la isla caribeña. Se trata de más de 40 toneladas de productos para pequeños comercios que se distribuirá con prioridad para ciertos grupos sociales.

La isla comenzó 2026 con una de las coyunturas económicas y energéticas más delicadas de las últimas décadas, marcada por una combinación de escasez de combustibles, apagones prolongados, inflación persistente y caída de ingresos en divisas .

El deterioro, que se arrastra desde al menos mediados de 2024, se volvió más visible en los últimos meses por el impacto directo en el transporte, la generación eléctrica, la logística de alimentos y la actividad productiva.

La televisora estatal transmitió imágenes en las que se puede ver la descarga de los productos para su entrega en almacenes o comercios minoristas para los habitantes de La Habana y Mayabeque .

Los paquetes de ayuda humanitaria incluyen arroz, frijoles, sardinas, galletas, atún y duraznos en conserva, entre otros productos. Una conductora de la emisión noticiosa señaló que el martes se distribuyeron 43 toneladas de ayuda en Mayabeque.

Gentileza El Telégrafo

El Ministerio de Comercio Interior (Mincin), encargado de coordinar las bodegas en todo el país y el aprovisionamiento a las familias, indicó en un comunicado que también se distribuirá la ayuda procedente de México hacia las provincias de Artemisa y la Isla de la Juventud.

Dos barcos de la Armada de México cargados con alimentos y productos de aseo ya habían atracado el jueves en el Puerto de La Habana, dos semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer sanciones a los países que vendieran petróleo a Cuba.

El gobierno mexicano informó que uno de los buques traía 536 toneladas de productos de primera necesidad y el segundo transportaba 277 toneladas de leche en polvo. La cancillería mexicana difundió la semana pasada un comunicado en el que informó que además de las más de 800 toneladas de víveres que llegaron el jueves, “quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas”.

La crisis económica, que golpea a Cuba desde hace un lustro, y un marcado ajuste en las sanciones estadounidenses para aumentar la presión para un cambio en el modelo político de la isla han conducido a una situación de desabastecimiento y prolongados apagones.

La isla empezó a resentir los efectos del cerco energético estadounidense -comenzado luego de la captura del venezolano Nicolás Maduro- en las últimas dos semanas, con la reducción de la jornada laboral, limitaciones en los servicios de transporte y cancelación de rutas aéreas.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida": Donald Trump confirmó gestiones con La Habana en plena crisis energética

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración mantiene conversaciones directas con el régimen de Cuba en un contexto de profunda crisis energética que afecta a la isla.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”, declaró el mandatario ante periodistas a bordo del Air Force One, al describir el cuadro interno que atraviesa el país caribeño. Según detalló, la escasez de combustible es de tal magnitud que compromete incluso la operatividad básica de infraestructuras estratégicas. “Ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar”, sostuvo.

Trump aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza las gestiones diplomáticas en curso. “Estamos hablando con Cuba en este momento, y Marco Rubio está hablando con Cuba en este momento, y deberían llegar a un acuerdo sin duda alguna porque es realmente una amenaza humanitaria”, remarcó el presidente, al referirse a la falta de suministros energéticos.