Rafael Grossi confirmó contactos con Irán y exigió una verificación nuclear "muy rigurosa"

El argentino aseguró que, pese a la negativa de Teherán, los contactos para realizar una inspección ya comenzaron. En paralelo, EEUU e Irán mantienen diferencias sobre el destino de los activos congelados.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi , confirmó este viernes que ya comenzaron las conversaciones técnicas con Irán y remarcó que será indispensable implementar un sistema de verificación "muy sólido" para garantizar que el país no avance en el desarrollo de armas nucleares tras el reciente acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

Durante una visita a Japón, Grossi reveló que el diálogo con Teherán ya está en marcha pese a las declaraciones públicas del régimen iraní que negaban contactos con el organismo. "Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico, y la expectativa es que este proceso continuar. El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí pronto", afirmó.

Sobre el fin de la visita y las conversaciones, detalló: "Creo que el objetivo de este acuerdo es garantizar que no se desarrollen armas nucleares en Irán. El gobierno iraní declaró muy claramente que esa no es su intención", señaló.

No obstante, aclaró que las declaraciones políticas no alcanzan para despejar las dudas de la comunidad internacional. "Pero, por supuesto, las intenciones no son suficientes. Tenemos que contar con un sistema de verificación muy sólido... tan pronto como sea posible", enfatizó.

Grossi ya había adelantado el miércoles que inspectores del organismo de la ONU volverán a visitar las instalaciones de enriquecimiento nuclear iraníes, en lo que representa el avance más concreto hasta ahora para implementar uno de los principales puntos del acuerdo entre Washington y Teherán. El entendimiento establece que todas las actividades vinculadas con instalaciones y materiales nucleares iraníes quedarán bajo supervisión del OIEA .

central nuclear iran Bushehr Archivo. Para Grosso, será indispensable implementar un sistema de verificación "muy sólido".

"Puedo comprender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que quisiera recordarles y a lo que quisiera llamar su atención es que ha habido un Memorando de Entendimiento, firmado por ambos presidentes", remarcó el argentino.

Además, explicó que ese documento "establece explícitamente que las actividades nucleares que se lleven a cabo en relación con las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA, en todos los sentidos".

Guerra en Medio Oriente: Persisten las diferencias entre EEUU e Irán

Más allá de los avances, la negociación entre Estados Unidos e Irán continúa atravesada por diferencias importantes. Uno de los principales puntos de conflicto es el futuro del programa nuclear iraní y el destino de u$s6.000 millones congelados en Qatar pertenecientes al régimen iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump mantiene su exigencia de desmantelar el programa nuclear iraní como condición para impedir que Teherán adquiera capacidad para desarrollar armas nucleares. Además, plantea que esos fondos solo puedan utilizarse para adquirir bienes estadounidenses.

Desde Irán, en cambio, habían negado recientemente cualquier contacto con el organismo internacional: "No hemos tenido ninguna reunión con el director general del OIEA (por Rafael Grossi), ni tenemos previsto que el organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes", afirmó el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqaei.

Estas diferencias mantienen abierto el debate diplomático y suman incertidumbre sobre el futuro del acuerdo y de los recursos bloqueados. Cabe recordar que, tras la guerra de 12 días con Israel en 2025, el Parlamento iraní aprobó una ley que llevó a Teherán a suspender la cooperación con el OIEA en julio del año pasado, restringiendo el acceso de los inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares.