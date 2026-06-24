Rafael Grossi aseguró que las instalaciones nucleares iraníes serán inspeccionadas como parte del acuerdo con EEUU

El responsable de la OIEA sostuvo que las instalaciones podrían ser analizadas con colaboración gubernamental persa. Del lado iraní negaron la existencia de conversaciones aún.

El OIEA afirmó que a sus inspectores se les permitió visitar la central nuclear de Bushehr pero restan otras más sensibles.

El responsable del organismo internacional de control nuclear de la ONU , Rafael Grossi , declaró que llevará a cabo inspecciones en Irán en virtud del acuerdo de paz preliminar que el país persa mantiene con EEUU . Las instalaciones podrían ser analizadas con colaboración gubernamental persa mientras que del lado iraní negaron la existencia de conversaciones.

"Las inspecciones se llevarán a cabo. Pronto definiremos las modalidades: fechas, procedimientos y lugares", declaró el argentino a la prensa en Japón, quien tiene el cargo de director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La medida responde a un punto del acuerdo firmado la semana pasada que establecía "explícitamente" que la dilución del uranio altamente enriquecido de Irán se llevaría a cabo bajo la supervisión del OIEA, añadió.

Las declaraciones de Grossi se producen mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , visita a los países del golfo Pérsico para discutir el consenso. En lo que va del miércoles, se reunió con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan , y tiene previsto viajar a Kuwait y Baréin .

El acuerdo inicial con EEUU también establecía que Irán permitiría el paso de buques por el estrecho de Ormuz, mientras que Washington levantaría el bloqueo naval a los puertos iraníes. Este miércoles, el precio del petróleo crudo Brent cayó por debajo de los u$s75 dólares por primera vez desde que comenzó la guerra.

iran nuclear El viceministro de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que el acceso a las instalaciones dañadas solo se abordaría en el marco de un acuerdo final sin sanciones. Depositphotos

Mientras tanto, la ONU informó que algunos barcos ya habían atravesado el estrecho en el marco de un plan para evacuar a miles de marineros varados por el conflicto. En los últimos días, surgió una disputa entre ambas naciones sobre la cuestión de las visitas de inspectores nucleares de la ONU a instalaciones en el país.

El lunes, tras las conversaciones mantenidas en Suiza con el principal negociador de Irán, el vicepresidente estadounidense JD Vance declaró que Irán había "aceptado invitar a los inspectores del OIEA a regresar a su país". Al día siguiente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní negó que se dieran "discusiones detalladas" y que Irán no tenía previsto conceder a los inspectores del OIEA acceso a las instalaciones atacadas por EEUU durante la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025.

Grossi afirmó que las inspecciones se llevarían a cabo en colaboración con el gobierno iraní. Mientras, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, pareció rechazar esos comentarios y escribió en la revista X que el acceso a las instalaciones dañadas solo se abordaría en el marco de un acuerdo final con EEUU que incluya levantar todas las sanciones.

El OIEA afirmó en un informe reciente que a sus inspectores se les permitió visitar la central nuclear iraní de Bushehr a principios de este mes, pero que aún no se les dio acceso a las instalaciones sensibles bombardeadas en junio pasado.

Rafael Grossi.jpg Grossi afirmó que las inspecciones se llevarían a cabo en colaboración con el gobierno iraní.

Irán aseguró que el acuerdo para el fin a la guerra es una declaración de derrota de EEUU

Fuentes diplomáticas de Irán aseguraron este miércoles que el acuerdo para el fin a la guerra con EEUU es una "declaración de derrota" de Washington. Lo expresaron en medio de un viaje que encara el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para llevar tranquilidad a sus aliados en el golfo Pérsico, tras un memorando de entendimiento compartido por la nación persa y la administración de Donald Trump.

El acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington es una "declaración de derrota de EEUU", según afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una conferencia en Bakú (Azerbaiyán), retransmitida por la televisión iraní. El funcionario persa también agregó que "el memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní".

En ese sentido, Qalibaf sostuvo que "por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de EEUU". No obstante, el presidente del Parlamento iraní expresó: “No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, en relación a un posible gesto de acercamiento hacia los países vecinos.