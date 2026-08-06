Una escultura satírica de Donald Trump y su rol en la guerra en Irán inició "su gira" por EEUU + Agregar ámbito en









La pieza, de color dorado, apareció por primera vez frente a la biblioteca Martin Luther King Jr. Memorial. Es una iniciativa de un colectivo artístico que felicitó irónicamente al mandatario "por su entusiasta involucramiento" en el conflicto.

El autor de la intervención es el colectivo The Secret Handshake, que anunció que irá revelando las próximas escalas de la gira en sus redes. Washington Post

Una escultura satírica sobre la participación del presidente Donald Trump en la guerra con Irán comenzará "su gira" por EEUU, como parte de una intervención callejera contra las medidas bélicas del republicano en Medio Oriente. Se trata de una estatua de un trofeo bautizada "Iran War Participation Trophy" ("Trofeo de participación en la guerra con Irán"),

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La pieza, de color dorado, apareció por primera vez frente a la biblioteca Martin Luther King Jr. Memorial, en Washington, a principios de julio y antes de ser trasladada a Foley Square, en Manhattan, para luego terminar frente al Capitolio estatal de Saint Paul, en Minnesota.

Una escultura satírica de Donald Trump inició su gira por EEUU "Por la presente otorgamos al presidente Donald J. Trump este trofeo de participación por su entusiasta involucramiento en la guerra contra Irán. Mientras algunos se preocupan por la estrategia militar, la diplomacia o los resultados concretos, el presidente Trump demostró el coraje de participar independientemente del resultado final", señala con ironía la placa instalada al pie de la escultura.

El grupo alcanzó notoriedad el año pasado con la escultura "Best Friends Forever", que representaba al presidente abrazado junto a Jeffrey Epstein. La instalación incluye además un cartel que invita a los visitantes a dejar pequeños trofeos hechos a mano "para que el presidente pueda reclamarlos como propios", en una nueva sátira sobre el protagonismo político del mandatario. El autor de la intervención es el colectivo The Secret Handshake, que anunció que irá revelando las próximas escalas de la gira a través de su cuenta de Instagram.

El grupo alcanzó notoriedad el año pasado con la escultura "Best Friends Forever", que representaba al presidente abrazado y bailando con el fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

Una estatua satirizó a Donald Trump por la guerra con Irán: "Participante número 1" Una nueva escultura apareció en las últimas horas en una plaza de Washington, al satirizar al presidente Donald Trump por sostener la guerra con Irán. La estatua, que consta de unos tres metros de altura y es de color dorado, representa un supuesto "Trofeo de participación" en el conflicto y apareció frente a la librería del Memorial Martin Luther King Jr., en la capital estadounidense. La producción de la instalación fue adjudicada al colectivo The Secret Handshake en el centro de la escena artística y política de Washington, utilizando el espacio público para cuestionar la política exterior del republicano. La estatua, pintada con aerosol dorado y con el número "#1" grabado en relieve en un lado, presenta la palabra "Participante" en letras mayúsculas en relieve en su base, detalló The Washington Post.