Rafael Grossi, el jefe argentino de la Agencia Internacional de Energía Atómica que quiere liderar la ONU

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica informó su próximo paso diplomático hacia 20027. Lo dijo en Nueva York y allí sostuvo que su actual trabajo es su principal carta de presentación.

El puesto al que aspira Grossi quedará vacante en enero de 2027.

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi informó este miércoles que busca liderar la ONU . Lo dijo en Nueva York sobre su intención de reemplazar al portugués Antonio Guterres como Secretario General de las Naciones Unidas y sostuvo que su actual trabajo es su principal carta de presentación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Solo hay que mirar lo que estoy haciendo. Ese soy yo”, afirmó Grossi a la par de una conferencia de prensa en la sede de la ONU. Allí sostuvo que será candidato para el cargo de Secretario General y agregó: “No es secreto, y creo que no debería serlo”.

Con amplia experiencia en la energía nuclear y la no proliferación, Grossi fue embajador de la Argentina en Austria entre 2013 y 2019, año en que pasó a ser director general de la AIEA.

A su vez, la buena relación de la Argentina con el gobierno de EEUU, a la par de su trabajo al frente de una agencia de alto perfil como la AIEA- lo posiciona como un candidato con posibilidades.

El puesto de secretario general quedará vacante en enero de 2027 , cuando finalice el mandato de Guterres, sostuvo Clarín. Sin embargo, el proceso formal comenzará en unas semanas, tras una publicación de la convocatoria por parte de la Asamblea General de la ONU.

El proceso formal comenzará en unas semanas, tras una publicación de la convocatoria por parte de la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, Grossi negó que su postulación afectara su actual trabajo: “Por el contrario, creo que lo que hago al frente del AIEA habla más que las palabras, visiones, promesas e ideas que podría tener como secretario general", citó el medio.

Por primera vez en la historia, la Argentina votó a favor del embargo de EEUU a Cuba en la ONU

La Argentina votó este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas -por primera vez en la historia- a favor del embargo que los Estados Unidos mantienen sobre Cuba desde 1960. Se trata de un giro en materia diplomática que rompe una continuidad de más de treinta años.

Hasta ahora, todos los gobiernos nacionales habían votado en contra del bloqueo, sin distinción de signo político, algo que se rompió con la llegada de la administración libertaria.

Esta fue la trigésima tercera vez que la Asamblea General de la ONU pide el levantamiento del embargo que lleva vigente más de 60 años y que ha sido condenado en reiteradas oportunidades. Sin embargo, ningún gobierno estadounidense, ya sea demócrata o republicano, modificó la postura.

En esta oportunidad, 165 países aprobaron la resolución que fue rechazada por tan solo siete naciones: Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y Argentina. Además, doce países se abstuvieron.