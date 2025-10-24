Registraron mosquitos en Islandia por primera vez en la historia







El país era una de las pocas regiones del mundo que no contaba con este insecto. Los científicos lo vinculan al aumento de las temperaturas.

Islandia, que es la isla en el Atlántico Norte reconocida por sus glaciares y paisajes volcánicos, siempre fue uno de los pocos lugares en el mundo sin mosquitos.

Durante muchos años, el rasgo particular de este sitio, colocó a la pintoresca Islandia como uno de los espacios en el mundo libre de estos insectos que provocan enfermedades y molestias, pero recientemente se produjo un hecho inesperado, que fue el hallazgo de los primeros mosquitos en ese territorio. Además de evidencias los efectos del cambio climático, abre un nuevo capítulo para el ambiente local de la zona.

islandia.jpg Lo que antes era una fortaleza natural del frío y los vientos ahora se ve amenazada por temperaturas cada vez más suaves, periodos más largos de actividad estival y la posibilidad de que especies adaptadas al frío logren establecerse.

En ese contexto, la aparición de los primeros mosquitos en Islandia alerta no sólo sobre un pequeño insecto sino sobre un ecosistema que podría estar siendo alcanzado por dinámicas más amplias del planeta.

Cómo llegaron los mosquitos a Islandia Los primeros mosquitos fueron vistos en una zona rural cerca de Reykjavík, donde un aficionado de la entomología local puso una trampa con cuerdas con vino tinto para atrapar polillas, pero descubrió un mosquito que luego fue identificado como Culiseta Annulata, que es una especie resistente al frío.

Se desconoce cómo ingresaron los mosquitos. Sin embargo, los investigadores apuntan a que el entorno islandés se está volviendo más hospitalario para los insectos, ya sea por el aumento de la temperatura media, los inviernos más suaves y veranos más largos o la existencia de humedades y estanques que vuelven fácil la cría de mosquitos. A pesar de que todavía no está claro si estos mosquitos podrán reproducirse, sobrevivir al invierno islandés y generar una población estable, el hallazgo deja en evidencia que Islandia ya no puede considerarse totalmente libre de mosquitos.

