El rey Carlos III rezó con el papa León XIV, un hecho histórico en 500 años

El rey Carlos III de Inglaterra y el papa León XIV rezaron juntos en un servicio religioso en la Capilla Sixtina del Vaticano. El hecho histórico de este jueves se convirtió en la primera vez que estas dos figuras oran juntas desde la Reforma del siglo XVI.
Unos minutos antes de la ceremonia, el Papa recibió al monarca de 76 años junto a la reina Camila en una audiencia privada. Ambos presidieron la celebración bajo los famosos frescos de Miguel Ángel, en presencia de prelados católicos y anglicanos; y responsables políticos y diplomáticos.
El coro de la Capilla Sixtina acompañó al de la Capilla de San Jorge de Windsor, y el tema central de la oración fue la protección de la naturaleza, un acompañamiento entre ambas Iglesias en cuestiones medioambientales. El monarca británico fue nombrado “confrater real” de la Iglesia católica y otorgó al Papa el título de “confrater papal” de Windsor. El pontífice fue nombrado en mayo como cabeza de la Iglesia católica tras el fallecimiento de su predecesor, Francisco.
De qué se trata la religión anglicana
La religión anglicana nació en 1534, en una escisión provocada por el rey Enrique VIII de Inglaterra, por la negativa del Papa a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. A diferencia de la Iglesia católica romana, la Iglesia anglicana ordena mujeres y permite que los sacerdotes se casen.
Cabe destacar que en 1961, la reina Isabel II de Inglaterra, se convirtió en la primera monarca británica en visitar el Vaticano desde el cisma de 1534 y su deseo de mejorar las relaciones la llevó a regresar otras cinco veces a visitar a los Papas reinantes.
Carlos III y su esposa hicieron una visita privada al anterior Papa Francisco, que proyectaba un viaje a Inglaterra, pocos días antes de su fallecimiento. Por otro lado, también asistirán el jueves a otro servicio religioso ecuménico en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma.
