Reino Unido: otro aliado de Boris Johnson renuncia a su banca en el Parlamento

El diputado británico Nigel Adams anunció este sábado su renuncia a su banca, siguiendo los pasos de su amigo y aliado, el ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson , y de la antigua ministra de Cultura Nadine Dorries, en un cimbronazo que golpea al interior del Partido Conservador y a su líder, el premier Rishi Sunak.

Adams hizo el anuncio oficial a través de Twitter: "Informé de mi retirada como diputado con efecto inmediato. Ha sido un honor representar al área donde me crié y me eduqué y quiero dar las gracias a mis votantes por el maravilloso respaldo que me han concedido desde 2010".