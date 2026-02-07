Vínculo del caso Epstein con la Argentina: posibles víctimas, pérdidas millonarias e intercambio de correos + Seguir en









Una investigación reciente indicó más de 700 extractos en los archivos que mencionan al país en archivos del financista. Así, se conoció una trama de posibles víctimas, negocios y vínculos con figuras públicas.

Los documentos exponen la faceta financiera de Epstein y su impacto en el mercado local.

La desclasificación de los archivos en la causa contra el financista Jeffrey Epstein sigue generando revuelo tras la última tanda de documentos expuestos por la Justicia de EEUU. Ahora, salió a la luz una nuevos indicios y pruebas de conexiones que ancla a la Argentina con el fallecido delincuente sexual.

Revelaciones sobre Epstein y la Argentina Entre los hallazgos más sensibles, un intercambio de correos entre agentes del FBI discute la necesidad de traductores y terapeutas, mencionando explícitamente "comunicar avances a tus víctimas en la Argentina".

Los datos surgieron a raíz de investigación de la periodista Camila Dolabjian para La Nación indicó que existen al menos 711 extractos en los archivos que mencionan al país o a ciudadanos argentinos, revelando una trama que incluye posibles víctimas, negocios financieros y vínculos con figuras públicas.

Asimismo, los documentos revelan "books" de fotos enviados al correo de Epstein que incluyen los nombres de tres modelos argentinas.

Una agencia de modelos de Buenos Aires envió correos tipo newsletter al financista entre 2012 y 2013. Los documentos exponen la faceta financiera de Epstein y su impacto en el mercado local:

En 2018, el agente financiero de Epstein Paul Barrett reportó haber perdido u$s1.200.000 por el tipo de cambio y bonos argentinos durante la crisis del gobierno de Mauricio Macri .

Barrett calificó a la inversión en Argentina como uno de sus "tres peores negocios". En las últimas horas se conocieron contactos del peluquero Roberto Giordano con el financista por el envío de dinero. Los archivos detallan interacciones con diversas figuras vinculadas al país:

Roberto Giordano : extractos bancarios muestran que el estilista recibió múltiples envíos de dinero por parte del pederasta, la mayoría por montos de u$s500.

: extractos bancarios muestran que el estilista recibió múltiples envíos de dinero por parte del pederasta, la mayoría por montos de u$s500. Joe Lewis : mails de 2009 entre Epstein y el exCEO de Barclays, Jes Staley, discuten sobre el magnate británico; Staley confirma haber pasado un día con Lewis en Bariloche.

: mails de 2009 entre Epstein y el exCEO de Barclays, Jes Staley, discuten sobre el magnate británico; Staley confirma haber pasado un día con Lewis en Bariloche. "Fred" Machado: se hallaron contratos y tratativas de 2015 con el empresario acusado de narcotráfico para venderle a Epstein un avión Gulfstream por u$s10 millones. Finalmente, los correos confirman que Argentina podría haber sido el último destino de Epstein antes de su arresto. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese invitó a Epstein a venir al país a cazar en 2019, propuesta que el financista aceptó con un "Sí", aunque su detención en julio de ese año impidió el viaje. Revelan vínculos entre Jeffrey Epstein y Roberto Giordano tras la desclasificación de archivos de EEUU Una serie de archivos desclasificados en Estados Unidos reveló una presunta conexión financiera entre Jeffrey Epstein y el estilista argentino Roberto Giordano, además de la presencia del magnate en Uruguay en 2016. Los documentos abren una nueva línea de investigación sobre el alcance de la red internacional del financista y su vínculo con eventos de moda en Sudamérica. De acuerdo con los reportes, el estilista habría recibido múltiples giros de dinero por parte de Epstein, quien utilizaba sus estancias en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

