México envió dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

Dos buques mexicanos zarpan desde Veracruz con víveres e insumos, en medio de tensiones diplomáticas y la crisis que enfrenta la isla.

Los buques Papaloapan e Isla Holbox partieron desde Veracruz con más de 814 toneladas de víveres para Cuba.

México envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, despachadas este domingo desde el puerto de Veracruz en dos buques de la Armada, dirigidos a aliviar la difícil situación que atraviesa la población civil en la isla caribeña.

Los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox partieron con víveres e insumos básicos destinados a los cubanos, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado oficial.

La mayor parte de la carga salió en el Papaloapan, que lleva alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, poroto (frijol en México), arroz, atún y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. El Isla Holbox, por su parte, transporta leche en polvo, parte de los más de 814 toneladas embarcadas.

mexico ayuda humanitaria cuba (1) Alimentos, leche y artículos de higiene integran el envío destinado a la población cubana. La Cancillería mexicana informó: "Se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox", y que se espera que los navíos arriben a su destino en aproximadamente cuatro días.

Además, el comunicado resaltó que aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y poroto pendientes de ser enviadas, como parte de apoyos adicionales planificados ante la crisis en la isla.

Contexto político y diplomático El envío ocurre en un escenario delicado para la diplomacia mexicana. Mientras la administración de Claudia Sheinbaum negocia un eventual suministro de crudo a la isla, Estados Unidos advirtió que podría imponer aranceles a los países que abastezcan de hidrocarburos a Cuba. Claudia Sheinbaum.webp El envío ocurre mientras México negocia un eventual suministro de petróleo sin enfrentar sanciones de Estados Unidos. La operación humanitaria refleja la tradición de México de apoyar a naciones latinoamericanas en situaciones de emergencia. En este caso, la asistencia promete paliar algunas de las necesidades más urgentes de la población civil cubana ante la escasez de alimentos e insumos básicos. La expectativa es que estos víveres lleguen a la isla en los próximos días, y que los envíos pendientes (especialmente leche en polvo y frijol) sigan reforzando la ayuda humanitaria en curso.