Efecto Milei: por aluvión de inscripciones se cerró la acreditación a la Argentina Week en Nueva York

J.P. Morgan y Bank of America confirmaron que se superó el aforo permitido. También quedó cerrada la lista de espera, que incluía a CEOs y chairmanes globales.

La “Argentina Week” , el evento que se realizará del 7 al 9 de marzo en Nueva York y que contará con la apertura del presidente Javier Milei, cerró anticipadamente su proceso de acreditación ante un aluvión de inscripciones que superó el aforo máximo permitido.

Así lo informó el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford , quien señaló que J.P. Morgan y Bank of America —coorganizadores del encuentro— le confirmaron que, de acuerdo con la normativa vigente en ambas instituciones, se dispuso el cierre del formulario de inscripción y también de la lista de espera.

A través de un posteo en la red social X, Oxenford agradeció “el enorme interés que generó Argentina Week” y destacó que las expectativas “no solo se cumplieron, sino que superaron incluso las previsiones más optimistas”. En ese marco, manifestó su expectativa de que el evento sea un éxito y anticipó la posibilidad de organizar una edición más amplia el próximo año.

El embajador también precisó que la lista de espera —que debió cerrarse— incluyó a un número significativo de chairmen y CEOs globales de primer nivel, a quienes agradeció por su interés en “la nueva Argentina”. Asimismo, confirmó que quienes no puedan participar en esta edición serán priorizados para una futura Argentina Week.

En la mañana de hoy, los bancos @JPMorgan y @BankofAmerica —sedes del próximo Argentina Week, junto con el Consulado General argentino en Nueva York y @Kaszek — me informaron que la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente en…

El evento es coorganizado por J.P. Morgan, Bank of America y Kaszek, la firma de inversión fundada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, y cuenta con el apoyo de Citibank, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham Argentina y la Sociedad y el Consejo de las Américas.

Semanas atrás, Oxenford había definido a la Argentina Week como “el mayor evento de presentación de la Argentina ante el mundo inversor” y sostuvo que el país “pasó de ser una curiosidad a ser un actor respetado”.

Javier Milei en el foro de inversiones de Nueva York

El presidente Javier Milei confirmó que volverá a viajar a los Estados Unidos en marzo para participar del Argentina Week, un evento de tres días que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para inversores globales.

La presencia del mandatario fue confirmada este sábado por el propio Milei al compartir en su cuenta de X un mensaje publicado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien calificó a la iniciativa como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

“El Presidente Javier Milei participará en la apertura del evento, a quien agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa”, escribió Oxenford, y destacó que el encuentro buscará presentar ante inversores internacionales las principales oportunidades que hoy ofrece la economía argentina.

“Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala, capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, señaló el embajador en su posteo.

Qué es el Argentina Week

El Argentina Week es organizado en conjunto por la Embajada Argentina en Estados Unidos, J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, la firma de inversión fundada en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cofundadores y, respectivamente, jefe de operaciones y de finanzas de Mercado Libre.

El evento cuenta además con el respaldo de Citibank, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el US-Argentina Business Council y el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos / Sociedad de las Américas, institución vinculada a la histórica revista Foreign Affairs.

En su mensaje, Oxenford subrayó que la iniciativa llega en un momento clave. “Alguna vez escuché que no hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que este proyecto llega cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico”, afirmó, en referencia al vínculo político entre Milei y el presidente estadounidense Donald Trump.

Según el embajador, las reformas económicas impulsadas por el Gobierno captaron la atención internacional y resultaron decisivas para convocar a líderes empresariales globales y argentinos, así como a funcionarios del gobierno estadounidense. En ese marco, está prevista la participación de más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de firmas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país.

El evento se desarrolla en un contexto de fuerte alineamiento político entre los gobiernos de Milei y Trump, ratificado recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos, donde el Presidente argentino participó del lanzamiento del Board of Peace encabezado por el mandatario estadounidense. Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina.

Cuáles son los sectores que tendrán presencia

Entre los sectores que se presentarán como polos de atracción se destacan tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y sector nuclear, entre otros. El programa incluirá además paneles sobre el impacto de los cambios geopolíticos en las cadenas globales de valor y el reposicionamiento del hemisferio occidental.

Las actividades se desarrollarán durante jornadas completas en el nuevo edificio de J.P. Morgan, en la sede del Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York. El formato combinará paneles estratégicos, eventos paralelos y múltiples reuniones privadas orientadas a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio.