Difundieron la lista de herederos que dejó Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria

Cerca de 40 beneficiarios fueron mencionados en un documento dejado por el financista. Varias figuras sobresalen entre los beneficiarios, incluidos colaboradores y miembros de su familia.

El financista Jeffrey Epstein , involucrado en una causa de abuso sexual y trata de personas, firmó dos días antes de suicidarse un documento que reveló la forma en que pretendía distribuir su fortuna. Su patrimonio original era de u$s600 millones , luego reducido por pagos de impuestos, y entre los beneficiarios figuran diversas personalidades aunque una destaca como la principal beneficiaria.

Cerca de 40 beneficiarios fueron mencionados en el documento de 32 páginas, difundido por el Departamento de Justicia de EEUU , en el que sobresalen las figuras de Shuliak, el hermano de Epstein y otros colaboradores cercanos.

Algunas identidades permanecen ocultas, pero sí trascendió que Mark Epstein , hermano del fallecido, y la socialité Ghislaine Maxwell —condenada a 20 años de prisión en 2021 por conspiración para abuso sexual de adolescentes junto al financista— fueron incluidos para recibir u$s10 millones cada uno .

Además, el fondo contemplaba que el profesor de matemáticas de la Universidad de Harvard Martin Nowak recibiera unos u$s5 millones . La información divulgada indicó que gran parte de los posibles beneficiarios mantenían vínculos profesionales o personales con Epstein.

La omisión más significativa es la ausencia de disposiciones directas para las más de 200 adolescentes y mujeres jóvenes que denunciaron abusos. No obstante, tras la muerte de Epstein, los coadministradores del patrimonio, Darren Indyke y Richard Kahn, establecieron un fondo que ha pagado 121 millones de dólares en restituciones y 49 millones de dólares adicionales en indemnizaciones a las víctimas.

Quién es Karyna Shuliak

Shuliak es una ciudadana de Bielorrusia de 36 años , quien debía recibir u$s100 millones, con una anualidad de u$s50 millones a su favor y acceso a numerosas propiedades—aunque la mayoría ya había sido vendida por el patrimonio. La mujer, quien reside en Nueva York y conocía a Epstein desde al menos 2012, fue además la última persona con quien el multimillonario habló antes de que se confirmara su suicidio en 2019.

Aparte de Shuliak, los otros dos principales beneficiarios individualizados como administradores del fideicomiso, Indyke y Kahn, figuraban para obtener u$s50 millones de dólares y u$s25 millones, respectivamente.

No obstante, el abogado del patrimonio, Daniel Weiner, afirmó que ninguno de los beneficiarios recibirá fondos “a menos que y hasta que todos los acreedores y reclamaciones sobre el patrimonio hayan sido satisfechos en su totalidad, incluyendo las reclamaciones de indemnización presentadas por las mujeres que sufrieron abusos".

Shuliak, citada reiteradamente en los archivos de la investigación, contó con el apoyo financiero de Epstein durante sus estudios de odontología. Su abogado declinó ofrecer comentarios tras la revelación del testamento. Mark Epstein, por su parte, expresó desconocer su condición de beneficiario del fideicomiso.