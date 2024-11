¿Repite Lula Da Silva?: dijo estar "preparado" si no hay otro candidato contra la extrema derecha

El presidente de Brasil, Lula da Silva , de 79 años, admitió este viernes que puede ser candidato a la reelección en 2026 si no hay otra opción frente a la extrema derecha. "Obviamente estaré listo para enfrentarlos", afirmó.

"Si llega el momento en que los partidos entiendan que no hay otro candidato para enfrentar a una persona de extrema derecha, que es negacionista, que no cree en la medicina, que no cree en la ciencia, obviamente estaré listo para enfrentarlos", anticipó Lula.