Lula da Silva advirtió que cuándo la democracia va en retroceso "aparece un Hitler"

El mandatario brasileño hizo un llamamiento a cuidar la democracia en el mundo, y alentó a fortalecerla antes del último día de la Cumbre Progresista, llevada a cabo en España.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , declaró este viernes que cuando la democracia retrocede " aparece un Hitler ". La advertencia del mandatario llegó en su visita a España, donde compartió reuniones y una conferencia de prensa con el presidente de aquel país, Pedro Sánchez.

En ese contexto, Lula resaltó que lo que se debe hacer "es discutir para ver si logramos encontrar una solución para fortalecer el proceso democrático en el mundo , para que no permitamos un retroceso. Porque cuando hay un retroceso, aparece un Hitler "

Previo a la conferencia conjunta, se celebró la Cumbre España-Brasil, donde estuvieron presentes 10 ministros de cada país y se firmaron varios acuerdos bilaterales en materias como los minerales críticos, la lucha para combatir la violencia contra las mujeres o la cooperación científica , según AFP.

Por su parte, Sánchez subrayó que Brasil y España "están llamados a ser motores que acerquen aún más a la Unión Europea y a América Latina y el Caribe". Y que " Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas y curarlas, y dedicarnos a lo importante ".

Sin nunca dar nombres ni países en concreto, Sánchez remarcó el delicado momento que sufre la democracia en todo el mundo. "Hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados por esa ola reaccionaria, por los autoritarios, por la desinformación, males que amenazan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas ", indicó.

El encuentro entre ambos líderes progresistas es el cuarto en un año y medio, demostrando el cercano vínculo tanto estratégico como comercial. Al mismo tiempo, Lula aprovechó su visita para ser parte de la Cumbre Progresista Global, un evento realizado en Barcelona, del que también participó el gobernador argentino Axel Kicillof.

El evento culminará el sábado, donde nuevamente tanto Lula como Sánchez disertarán.

Axel Kicillof arremetió contra el Gobierno en España: "La dirección de Trump, representada por Javier Milei, genera mucho daño"

Por su parte, Axel Kicillof, cargó este viernes contra el presidente Javier Milei desde Barcelona, en la Movilización Global Progresista: "La dirección que le está imprimiendo Donald Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo".

"Estos encuentros son fundamentales para generar debates entre organizaciones de distinto tipo y, sobre todo, presentar una posición conjunta de rechazo a los atropellos que se están viviendo en muchos países", agregó el mandatario bonaerense.